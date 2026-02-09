飞天春运︱孝顺仔揸¥108万飞机载父回乡 时间竟悭……

山东飞机教练赵四方，今年以另类方式带父亲赵兴亮从日照回泰安老家过农历新年，便是驾驶其教学用的小型飞机，避过陆上挤堵的交通，来一个私人订制的空中春运。身价108万人民币的小飞机，穿越300多公里距离耗费2小时，较过去跑陆路的3、4个小时，节省五成时间。

借机推广低空经济

综合岚山融媒、极目新闻报道，赵四方是拥有1700小时经验的飞行教练，2月6日，他驾驶阿若拉SA60L单发双座小型飞机，带到日照探望他的父亲赵兴亮回泰安老家，准备一家团聚过农历新年，成为山东首次的私人空中春运。

赵四方指，阿若拉SA60L身价要108万元，从日照岚山通用机场飞回老家约300多公里，飞机时速约130公里，由于遇上逆风，花费了约两小时才抵达目的地，相较过去经陆路自驾回乡的3、4个小时，快了约一半，节省时间外，主要让父亲体验另类的回家之旅。

首次坐小型飞机的赵兴亮表示，能坐到儿子驾驶的飞机，在空中观看沿途风景，心情特别激动。

赵四方不讳言，尽孝之外，这次驾机返乡，也是为了推广低空经济，吸引更多飞行爱好者，「通过此次低空返乡活动，为公司做一些宣传，让更多人了解我们这个行业」。

日照九天航空飞行俱乐部负责人温先生表示，这次让教员驾飞机送家人回乡，除了是圆当事人心愿外，也是探索跨区域低空飞行场景的愿望。飞行相关费用，均由公司承担，并会为他们父子提前申请飞行航线。