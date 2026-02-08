云南电动车遇祸乘客险葬身火海 车厂未正面回应车门失灵问题

日前，云南有网民公开的一段「从起火车辆中救出3人」的影片。除了救人者的行为外，期间当时无法打开肇事车辆的车门，安全问题同样引起关注。据悉，该辆电动车为东风奕派007。

网上影片所见，该辆奕派007撞车后偏离道路撞向路边护网，车身未见明显变形，车辆在碰撞停止后约20秒开始冒黑烟。期间，司机自行打开驾驶门下车，并多次尝试从外部打开左侧后排车门皆失败。最后，司机要与另一名跑来的男子用路边石头砸开车窗，才能从玻璃窗口拉出三名乘客。

上周四（5日），东风奕派发布声明称，经核实，视频记录的事故发生于2025年3月19日中午。团队在事故发生后立即赶赴现场，全力配合事故处置工作，并对涉及的人员及家庭表达了关怀与慰问。根据调查认定，本次事故是车辆与货车高速碰撞后引发。惟东风奕派未有回应「车门打不开」问题。

工业和信息化部（简称：工信报）早前组织制定的强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》（GB 48001-2026）（（以下简称「《技术要求》」）），将于2027年1月1日起开始实施。



《技术要求》其中明确，每个车门应配备机械释放车门外把手，车辆的安全设计应在车辆出现故障时，能够通过机械释放车门外把手，开启车门。机械释放车门内把手要求每个车门（不包括背门）应配备至少一个机械释放车门内把手。