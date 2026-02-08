Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆剧《太平年》 五代十国「冷门史」掀热议 存统一理念隐喻两岸共识

即时中国
更新时间：09:32 2026-02-08 HKT
发布时间：09:32 2026-02-08 HKT

2026年开年，聚焦「冷门历史」五代十国时期的央视历史题材巨制《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。这部耗资3.5亿元人民币制作的50集大剧，讲述吴越国君主钱弘俶弃王权保民生，主动「纳土归宋」，助力天下统一的故事。其历史厚重感、半文言台词对白以及考究的服装道具，收获历史迷好评，甚至掀起五代十国历史学习热。剧集以「止戈为太平」为主题，传递反战思想，被指具有强烈的现实意义，从历史层面隐喻两岸共识。

聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。
聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。
聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。
聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。
聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。
聚焦「冷门历史」五代十国时期的《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。

短短53年中，5个朝代、14位皇帝相继出现，其间朱温篡唐、李存勖灭梁、石敬瑭割燕云十六州……国家广播电视总局重点指导项目《太平年》，选取背景是中国历史上最难影视化的五代十国，从前期筹划到开机拍摄，历经近10年打磨，于1月23日在央视开播当天，「苦内娱无历史大剧久矣」便冲上微博热搜榜。目前全网相关话题浏览量已超过18亿次。

食人肉场景吓倒观众

人头滚滚，血流成河，锅里扑扑冒着热气煮着人肉……电视剧开头就是展现「人吃人」的场景。后晋军阀张彦泽为充军粮，将百姓称为「两脚羊」，绑入石臼捣磨成血肉汤分食，其养子因求情遭割喉烹尸，让观众直呼「比恐怖片更窒息」。

剧集重点刻画钱弘俶（白宇饰）、北宋开国皇帝赵匡胤（朱亚文饰）及后周世宗郭荣（俞灏明饰）3个核心人物，在乱世中的命运抉择。其中钱弘俶面对中原政权更迭，后晋、后周、北宋交替，选择「纳土归宋」，让东南地区免受战乱之殇。

强烈现实观照意义

这一抉择被认为与两岸关系形成镜像。《南风窗》评论，在当下国际地缘政治背景下，这种「不战而屈人之兵」的和平，具有强烈的现实观照意义。中国历史研究院副院长李国强更指，剧中「纳土归宋」的主线，承载的不是简单的版图聚合、疆域合成，而是中华民族对「统一」这一历史大势的高度认同。

借AI来追剧「解码」

由于剧中人物关系复杂、一些历史场景真实血腥，加上大量半文言台词，部分观众大呼「观剧门槛太高」，还有人调侃「像是拍给历史研究生看的」，令收视率曾一度低迷。但坚持追剧的观众逐渐发现其历史厚重感，甚至掀起五代十国历史学习热。不少观众一边追剧，一边借助AI工具查询历史背景「解码」，「用电视剧补全课本略过的历史」。

剧中对「长乐老人」冯道的塑造，也引发争议。冯道历仕多朝屹立不倒，在剧中被塑造为在乱世中的隐忍务实与委曲求全，以及守护中原百姓、为华夏文明保存最后一点体面的隐忍儒者形象。有观众认为存在「洗白美化」之嫌，未延续以欧阳修为代表「贰臣」的负面评价。

对此，陕西师范大学历史文化学院副教授胡耀飞认为，冯道的境遇是当时所有文官的境遇，他们是保证中央朝廷始终稳定的前提，单纯以忠孝节义观念来批评则不足取。

《星岛》中国组

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
22小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
20小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
20小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
11小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
19小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
14小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
13小时前
前TVB女星移居杭州4年赞内地发展快：香港步伐慢慢掉队 北上带货买楼收租年赚百万
前TVB女星移居杭州4年赞内地发展快：香港步伐慢慢掉队 北上带货买楼收租年赚百万
影视圈
15小时前