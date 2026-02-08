爆剧《太平年》 五代十国「冷门史」掀热议 存统一理念隐喻两岸共识

2026年开年，聚焦「冷门历史」五代十国时期的央视历史题材巨制《太平年》，以罕见热度掀起讨论热潮。这部耗资3.5亿元人民币制作的50集大剧，讲述吴越国君主钱弘俶弃王权保民生，主动「纳土归宋」，助力天下统一的故事。其历史厚重感、半文言台词对白以及考究的服装道具，收获历史迷好评，甚至掀起五代十国历史学习热。剧集以「止戈为太平」为主题，传递反战思想，被指具有强烈的现实意义，从历史层面隐喻两岸共识。

短短53年中，5个朝代、14位皇帝相继出现，其间朱温篡唐、李存勖灭梁、石敬瑭割燕云十六州……国家广播电视总局重点指导项目《太平年》，选取背景是中国历史上最难影视化的五代十国，从前期筹划到开机拍摄，历经近10年打磨，于1月23日在央视开播当天，「苦内娱无历史大剧久矣」便冲上微博热搜榜。目前全网相关话题浏览量已超过18亿次。

食人肉场景吓倒观众

人头滚滚，血流成河，锅里扑扑冒着热气煮着人肉……电视剧开头就是展现「人吃人」的场景。后晋军阀张彦泽为充军粮，将百姓称为「两脚羊」，绑入石臼捣磨成血肉汤分食，其养子因求情遭割喉烹尸，让观众直呼「比恐怖片更窒息」。

剧集重点刻画钱弘俶（白宇饰）、北宋开国皇帝赵匡胤（朱亚文饰）及后周世宗郭荣（俞灏明饰）3个核心人物，在乱世中的命运抉择。其中钱弘俶面对中原政权更迭，后晋、后周、北宋交替，选择「纳土归宋」，让东南地区免受战乱之殇。

强烈现实观照意义

这一抉择被认为与两岸关系形成镜像。《南风窗》评论，在当下国际地缘政治背景下，这种「不战而屈人之兵」的和平，具有强烈的现实观照意义。中国历史研究院副院长李国强更指，剧中「纳土归宋」的主线，承载的不是简单的版图聚合、疆域合成，而是中华民族对「统一」这一历史大势的高度认同。

借AI来追剧「解码」

由于剧中人物关系复杂、一些历史场景真实血腥，加上大量半文言台词，部分观众大呼「观剧门槛太高」，还有人调侃「像是拍给历史研究生看的」，令收视率曾一度低迷。但坚持追剧的观众逐渐发现其历史厚重感，甚至掀起五代十国历史学习热。不少观众一边追剧，一边借助AI工具查询历史背景「解码」，「用电视剧补全课本略过的历史」。

剧中对「长乐老人」冯道的塑造，也引发争议。冯道历仕多朝屹立不倒，在剧中被塑造为在乱世中的隐忍务实与委曲求全，以及守护中原百姓、为华夏文明保存最后一点体面的隐忍儒者形象。有观众认为存在「洗白美化」之嫌，未延续以欧阳修为代表「贰臣」的负面评价。

对此，陕西师范大学历史文化学院副教授胡耀飞认为，冯道的境遇是当时所有文官的境遇，他们是保证中央朝廷始终稳定的前提，单纯以忠孝节义观念来批评则不足取。



