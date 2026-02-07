河豚中毒︱12人聚餐后7人进ICU 广东等多地频发

俗话说「不食河豚不知鱼味，食了河豚百鱼无味」被誉为「鱼中极品」的河豚外形十分呆萌，「生气」起来像个小皮球，但千万别被牠的外表迷惑了，河豚毒素的凶险远超想像，毒性比氰化钠强1000倍，0.5毫克（0.0005克）就足以致人死亡，而且无特效解毒药。

防城港仍有野生河豚贩卖

据深圳市场监管消息：近期，浙江、福建、广东、广西等沿海省份报告多宗河豚毒素中毒个案，其中某市12人在餐厅聚餐进食河豚，其中7人食用了用鱼内脏煮的粥后发生中毒事件，目前仍在ICU接受救治。

另据《南国早报》，广东珠海近日2人因食用河豚后中毒，餐厅经营者被移送公安机关追究刑事责任。此前，北海也接连发生多宗因食用河豚而中毒事件，5名食用者被紧急送医救治。但是在广西壮族自治区防城港市场上仍有野生河豚在销售，个别餐馆还表示可提供河豚加工服务。

在防城港市场，在码头经营海鲜已有多年摊主表示，河豚都是渔船从海里捕捞回来，冰冻过的分为10元/公斤和6元/公斤两种规格，鲜活的则是20元/公斤。基本每天都有河豚售卖，每天卖出数十公斤。

报道指，码头边有个别餐馆表示可以帮忙加工处理，但河豚加工费需要60元/公斤，而普通海鲜的加工费只需20元/公斤。

根据农业农村部的相关规定，内地目前允许经营的河豚（鲀）品种，仅限于人工养殖的红鳍东方鲀和暗纹东方鲀，并且由有资质的加工企业加工，检验合格后方能出厂，任何单位和个人严禁加工野生河豚（鲀）。

小知识：食用河豚有风险