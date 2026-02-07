机械人记者现身多地两会「跑新闻」爆红
安徽、湖北、河南等省级地方两会近期陆续召开，多地出现机械人记者参与「跑新闻」，成为独特风景。AI智能眼镜、无人机等其他两会现场展示的科技产品也同样吸睛。
各类科技产品同样吸睛
在安徽「直通两会」活动中，人形机械人记者「小安」现场向代表委员提问，成为两会报道中的「明星记者」；湖北两会上，机械人记者「江小云」手持相机，化身专职摄影师，定格会场精彩瞬间；河南本土企业研发的人形机械人「行者二号」首次亮相两会，与代表委员展开「人机对话」；广西两会上，「桂小Ai」机械人成为代表委员受访时的专属主持人。
此外，各地两会现场展示的各类科技产品同样吸睛。四川成都两会上，情感交互人形机械人、AI智能眼镜成为会场焦点；山东两会上，人形机械人ATOM与机械狗「探索者六足」同台登场。
而在江苏南京两会专门设立AI产品体验区，电子智能服务机械人、无人机等多款科技产品亮相，直观呈现科技赋能政务服务的实践成果。
「从车间生产线到民生场景，机械人正在突破单一功能边界，在经济社会发展中解锁多元角色」，安徽省人大代表、合肥市智能型机械人研究院院长于振中表示，机械人全方位融入经济社会发展，是技术进步的生动缩影，在实际应用中要注重场景适配，让科技创新红利普惠全体大众。
