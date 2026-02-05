¥200包机｜幸运女九寨沟飞成都 独享一架川航客机

内地一名女游客发布影片，分享她幸运地独享一架客机的经历：2月1日，她订了四川航空从九寨沟到成都的航班，起飞前接到机场服务人员的电话，称这趟航班只有她一名乘客，早点来可以早点走。当天机组人员服务她一人，飞机提前35分钟到达成都，她说「感觉像包了一架专机一样」。

随到随走

女网友称，她在九寨沟游玩后，订了2月1日晚上9：30四川航空的3U6676航班，由九寨黄龙机场飞成都天府机场，票价200元（人民币，下同）。1日晚上，她到机场前就接到川航柜台服务人员的电话，告诉她这是当天最后一趟飞成都航班，只有她一个人买了票，可「随到随走」，问她能不能早点到，那样便可以早点出发。

女乘客发布影片中四周均没有其他乘客。 网片截图

该乘客称，她赶到机场登机后，舱门随即关闭，感觉是机组人员都在等她，不到5分钟飞机就起飞，真的是随到随走。她登机后真的发现机舱里除了3名空姐，就她一位乘客。

从她拍摄的影片可见，在一架有川航标识的飞机客舱中，四周座位上空无一人，有身穿川航服装的3名空姐，分别站在走廊中间的不同区域，正在按流程做乘机提醒。

据悉，当天的3U6676次航班，比预计时间提前了35分钟。

事件中航班的资讯。

在评论区，有不少人称，以前也乘坐过该航班，体验过「包机」服务，下机前还特地跟机组人员合影。

据公开资料，九寨黄龙机场距四川九寨沟景区88公里，为4D级旅游支线机场，九寨黄龙机场飞成都天府机场的航班不是每天都有，乘客订票后若不能按时走，不仅涉及住宿的问题，可能第二天也飞不走，要等几天。

工作人员说：「航司考虑到乘客的实际情况，如果不是天气因素或其他管控的原因，一般该航班只要有乘客订票，无论是几个人，都会尽可能保证旅客乘行，以免客人要在九寨沟找地方过夜，还影响后续行程。」