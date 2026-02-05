「马份」新年爆红｜《哈利波特》反角译名马尔福 「马年尔等有福了」

马年将至，在奇幻电影《哈利波特》中与哈利波特作对的反派学生Draco Malfoy（马份），竟在内地成为农历新年吉祥物。马份的样貌出现在中国内地各大社交平台和电商平台上产品，因为Draco Malfoy在内地译名为「马尔福」，正与马年呼应。

新加坡《联合早报》报道，网友「文刀李」1月忽发奇想，用「马尔福」剧照设计了马年福字，「马尔福」解读为「马年尔等有福了」。

「马尔福」产品应有尽有

网友将「马尔福」头像与传统的「福」字斗方结合，拼成新款的福字，还有网民自创「马尔福」磁贴；把Q版「马尔福」放在卡通马上，寓意「马上有福」。

新春装饰更包括对联「马尔有福送祥瑞，斯莱特林保平安」，当中斯莱特林即港译「史莱哲林」，对联横批曰：「拽哥高贵」。

因为「马尔福」谐音吉祥有趣，吸引大量哈利波特粉丝，「马尔福」越来越受年轻消费者喜爱。

在电影版饰演「马尔福」的38岁英国演员费尔顿（Tom Felton）也注意到角色应节商品的报道，周四（5日）在社交平台Instagram转发了相关报道。

