机械人成都商场表演酿意外 与老人相碰双双倒地

四川成都凯德广场（魅力城店）周三（3日）一场机械人表演时发生意外，一部约1.6米高的机械人偏离预设路径，吓到一名围观老人，老人躲避时意外与机械人碰撞，老人软组织受损，经治疗已出院。涉事机械人没大问题，已送回公司，后续表演暂停。

老人软组织挫伤已出院

据现场影片及目击者描述，事发时机械人正作行走、转身等拟人化表演，表演区域未设置物理隔离设施，观众与机械人近距离接触。表演约10分钟，机械人突然向围观人群方向移动，前排老人后退躲避，因身后人群拥挤无处避让，最终与机械人发生碰撞。涉事商户工作人员第一时间上前处置，商场保安员随即拨打急救电话，老人被送往医院后诊断为软组织挫伤，已于周三（4日）康复出院。

涉事商户回应称，事故属意外，机械人无程序故障，目前已暂停所有机械人表演并将设备撤回检测，同时承担了老人全部医疗费用及相关善后责任。

法律与技术专家指，此次事件暴露了商用机械人在复杂人群环境中的动态避障缺陷，以及公共场所机械人应用的安全管理漏洞，当前行业尚未形成统一的公共空间应用安全规范，责任划分机制仍需完善。

网友：商场安全措施不足

部分网友认为，商场未设置隔离带、缺乏安全警示的管理疏漏是事故主因，商业营销不能忽视公众安全底线；有网友关注技术层面，提出人形机械人在人流密集场景的避障算法仍需优化，应强制加装紧急制动系统；也有网友理性表示，技术迭代需要试错空间，但必须以安全为前提，呼吁相关部门加快出台公共场所机械人应用安全标准，明确制造商、运营商与场地方的责任边界。

