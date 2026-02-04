习近平同普京举行视频会晤　强调：中俄携手维护全球战略稳定

国家主席习近平周三（4日）下午在北京人民大会堂同俄罗斯总统普京举行视频会晤。习近平强调，中俄携手维护全球战略稳定。



央视新闻报道，习近平指出，过去一年我们两度会晤，引领中俄关系步入新的发展阶段。两国隆重纪念世界反法西斯战争胜利80周年，展示了双方捍卫二战胜利成果和国际公平正义的坚定决心。双边经贸往来势头稳健。「中俄文化年」圆满收官，两国人文交流合作迈上新台阶，人员往来更加密切。双方相继成功主办上海合作组织天津峰会和莫斯科总理会议，加强多边协作，继续致力于构建更加公正合理的全球治理体系。



习近平强调，今年是中国「十五五」开局之年，中方将更加积极主动扩大高水平对外开放，同包括俄罗斯在内的世界各国共享发展新机遇。今年也是中俄战略协作伙伴关系建立30周年、《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年和「中俄教育年」启动之年。双方要把握历史契机，密切高层交往，加强各领域务实合作，以更深层次的战略协作和更加积极有为的大国担当，确保中俄关系继续沿著正确轨道不断发展。

习近平表示，开年以来，国际形势愈发动荡。作为负责任大国和联合国安理会常任理事国，中俄两国有义务推动国际社会坚守公平正义，坚定捍卫二战胜利成果，坚决维护以联合国为核心的国际体系和国际法基本准则，携手维护全球战略稳定。



普京表示，过去一年，俄中共同纪念二战胜利80周年，坚定维护俄中人民付出重大牺牲赢得的世界和平，捍卫历史真相。两国贸易、能源、科技、农业等领域合作走深走实，人文交流日益密切，文化年取得圆满成功，互免签证政策让两国人民往来更加便利。展望新的一年，俄方对俄中关系充满信心。双方要继续坚定不移支持彼此维护国家主权、安全，实现经济社会发展繁荣，促进教育、文化等领域人文交流，造福两国人民。面对复杂多变的国际形势，俄方愿同中方继续在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边平台加强战略协作，为国际事务注入正能量。俄方将积极支持中国在深圳举行亚太经合组织领导人非正式会议。

两国元首还就共同关心的国际和地区热点问题深入交换了意见。