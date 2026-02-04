兔仔获喂食咬断1岁B手指 被㓥肚未见残肢枉死
更新时间：15:20 2026-02-04 HKT
发布时间：15:20 2026-02-04 HKT
发布时间：15:20 2026-02-04 HKT
父母有责任应好好看管年幼小孩，尤其与动物接触时，避免作出危险动作。近日，河南郑州仁济医院接收一名被兔子咬断手指的年幼小孩，事发前，小孩正在喂饲兔子。
内地《农民日报》报道，据孩子妈妈忆述，意外发生时小孩的爷爷嫲嫲在厨房做煮饭，1岁7个月大的乐乐（化名）看到家里养的兔子，从地上捡起一个茄子，当他把茄子凑到兔子嘴边时，兔子就咬断了乐乐其中一截手指。
家人听到小孩哭声，即跑出来查看，他们认为手指被兔子吞进肚，遂㓥开兔子寻找。但一番寻找后依然一无所获。最后在笼子的角落，发现仅有黄豆大小的断指。
家人立刻带著孩子和断指赶往当地医院，但由于当地不具备手术条件，最后他们来到郑州仁济医院才进行接驳手术。
虽然乐乐接驳手术顺利，但任何动物都会有潜在攻击性，小孩接触动物应保持安全距离。
