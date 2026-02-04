郑州医生「扮」植入高价医疗器材 94患者受骗涉款¥205万

河南郑州大学第一附属医院，爆出医生骗病人购用昂贵医疗器材，但手术时却只是「扮植入」，实质未有使用，前后有94名，最少仅1岁的病人受骗，涉款逾205万元（人民币，下同）。离谱的是，涉事医生被投诉后，院方仅将其调到其他医院，令该医生可继续行骗病人。涉事医生去年底诈骗罪成，被判刑12年。

患者拍X光揭器材「消失」

据《新京报》报道，河南郑州大学第一附属医院（郑大附一)急诊外科副主任王福建，去年12月中，遭郑州市中级人民法院驳回上诉，维持一审诈骗罪成，判12年有期徒刑，罚款40万，追缴违法所得逾155万元。

王海森发现体内并无植入血管吻合装置。新京报

被告讹称为病人植入贵价的血管吻合装置，以收取供应商高额回佣。新京报

王海森发现体内并无植入血管吻合装置。新京报

相关新闻：湖北多家精神病院收「无病人」呃医保金 联合调查组介入

案情指，王福建2016年到2020年间，诈骗了94名病人，患者最少仅1岁。王福建向受伤患者推荐，购买单价1.68万元的缝合血管用的环形吻合装置，从而收取供应商20%的回佣，但实际并无在手术中为病人植入。

王福建讹称向受害人使用了上述的微血管吻合装置共计128个，金额共计205.416万元。

其中一名受害人是木工王海森，他2018年工伤断了左手拇指，被王福建游说购入两个微血管吻合装置。但术后3年，王海森拍了X光片，发现体内并无上述装置，怀疑受骗，于是报警，揭发案件。

被投诉仅调职继续行骗

而在案发前，王福建曾两次被患者联名投诉。王福建因此被调至郑大一附院惠济院区，但其诈骗行为并未停止。据他的助理透露，为了防止患者拍X光片时发现，王福建把不能匹配使用的吻合装置，缝在患者血管旁边的肉里。

2021年12月，新京报就此事刊发多篇报道，随后王福建被停职调查。8个月后，郑大一附院决定恢复其诊疗活动，但王福建申请提前退休。2023年12月，退休一年半后，王福建被刑事拘留。