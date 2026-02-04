Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡航展｜歼-10C首秀新技 歼-35A再次亮相

更新时间：12:46 2026-02-04 HKT
发布时间：12:46 2026-02-04 HKT

为期6天的第十届新加坡航展本月3日在樟宜会展中心正式拉开帷幕，中国元素备受关注。中国空军八一飞行表演队时隔6年再度参展，6架歼-10表演机在海天之间上演了一场「空中芭蕾」。中国航空工业集团的歼-35A大比例模型列阵C位，国产商用飞机C919和C909参展，中国制造飞机成为本届航展一大亮点。

六机编队横滚

作为亚太地区规模最大、影响力最广的航空航天与防务展会之一，本届新加坡航展吸引了来自50多个国家和地区的逾千家企业参展，共设有包括中国、法国、德国等在内的16个国家馆，展览面积较往年进一步扩大。

航展期间，有6支空军特技表演团队呈现8场精彩飞行表演，中国空军八一飞行表演队成为全场关注焦点，这是该表演队继2020年2月参加第七届新加坡航展后再次应邀参展。据《环球时报》报道，八一飞行表演队换装歼-10C后首现新加坡，在人员、装备、动作上有很大改变，六机编队横滚、五机雁队通场、四机横队通场等动作也是首次在樟宜机场上空出现，首秀「六机编队横滚」等高难度动作，助力中国主力轻型战机拓展出口市场。

据悉，国产战机歼-10C曾在2025年印巴冲突中引发全球关注，当时巴基斯坦空军驾驶其出口型号歼-10CE，据称击落了包括法国制造的「阵风」战机在内的多架印度先进战机。

此外，中国商飞C919飞机、C909医疗机与印尼翎亚航空C909飞机共同亮相静态展示区，C919飞机进行飞行表演。

近年来，C909飞机相继在印尼、老挝、越南投入运营，由翎亚航空、老挝航空和越捷航空运营的共9架C909飞机已累计开通20余条航线，运送旅客超70万人次。

歼-35A设单独展位 ​

此外，据中航工业消息，在新加坡航展的室内展区，中航工业展出涵盖歼击机、教练机、运输机、直升机及无人机等多类机型的产品。其中，歼-35A大比例模型列阵C位，歼-20以及歼-10CE等机型也吸引了众多参观者的目光。

歼-35A是隐身与反隐身作战体系的规模组成力量，主要是以制空作战为主，兼顾对面作战，主要遂行夺取并控制制空权任务，打击敌方的战斗机、地面或者是海上的防空力量，同时它也可以拦截敌方战斗机、轰炸机、巡航导弹等空中目标。2024年11月，歼-35A隐形战机在珠海航展首次进行飞行展示。

