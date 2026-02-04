Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫

即时中国
更新时间：09:40 2026-02-04 HKT
发布时间：09:40 2026-02-04 HKT

江苏疑发生人夫当街活焚奸夫事件。网传影片显示，有男子在行人道用喷火器不断向一名已著火的人喷射汽油，受害人最终全身焦黑活活被烧死。网上消息指，疑凶因不愤妻子出轨，在街头截杀奸夫。警方至发稿时未就影片有通报。

作案后冷静抽烟等警察

据网传影片显示，一名穿黑外套男子，于晚间在行人道草丛旁，手持一个喷水壶改装的喷火器，不断向草丛上一名已著火疑是男性的人喷射汽油，令受害人身上火焰不断升高。

相关新闻：他只是孩子︱江苏2熊孩监生烧死西摩犬 家长盲撑「不就是一条狗」惹怒全网

受害人当时并无呼救，似已失去知觉，跪在草丛上，喷火男则不时为油壶加压，持续向受害人「加油」。

影片中段，显示有多辆警车到场，有警员持大幅黑布，盖上已全身烧焦的受害人遗体身上。

网上有自称知情者指，事发于2月2日的江苏，行凶男子疑因妻子出轨，离家数月不归与奸夫同居。

疑凶曾持刀登门向妻子及奸夫「讨要说法」，但反被对方殴打，于是自制喷火器，在街头截击奸夫。

自称目击的网民指，受害人一度跪地求饶，表示愿意赔偿疑凶50万元，但疑凶仍施以毒手，将对方活活烧死。

作案过程被路人拍下，目击者指，疑凶全程表现冷静，将受害人明显烧死后，坐在一旁抽烟，等待警察到场，并表示「早想好了同归于尽」。

影片至发稿时，仍未有警方通报证实事件。

 

