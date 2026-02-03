他只是孩子︱江苏2熊孩监生烧死西摩犬 家长盲撑「不就是一条狗」惹怒全网

内地再发生恐怖虐杀动物事件。江苏有2名顽童玩火，将邻居一只在笼中的西摩犬（内地称萨摩耶） 点燃，西摩犬无法逃生，哀嚎惨叫3分钟死亡。事后，顽童家长坚拒道歉，称「不就是一条狗吗」，只肯赔偿6000元人民币，事件在网络引发公愤。

要求道歉被指上纲上线

西摩犬小旺主人、江苏连云港东海县中央花园的姜女士，在爱犬被活活烧死后，将事发的闭路电视影片公开。影片显示，2月1日，屋苑内2名分别穿黑及白外套的男童，向姜女士放在屋苑内的狗笼投掷已点燃的烟花，笼内一只西摩犬被困，遭烟花烧著，不断哀嚎，惨叫长达3分钟。



白衣男童见闯祸后，曾试图淋水救火但失败。但黑衣男童却曾两度点火。

姜女士发现小旺被烧，冲到笼子时火势已失控，火焰不断窜出，无法走近救出饲养7年的西摩犬，最终整个狗笼被烧塌，狗狗已在角落被烧焦死亡。

姜女士愤怒表示，事发后点火的黑衣男童的家长极其傲慢，毫无悔意，警方在调解时还扬言「孩子只是不懂事，恶作剧而已，可以赔偿6000元，又或者再赔一只萨摩耶，差不多了｣。



姜女士要求对方就事件在业主群公开道歉，对方却表示「不就是一条狗吗，至于上纲上线吗，别影响我们名声｣。

事件在网上发酵后，白衣男童的家长曾在3日凌晨拍片道歉，承认教育孩子失职，但影片在短时间内被下架。

姜女士表示，男童家长的态度恶劣，拒绝调解事件和接受赔偿。

西摩犬被顽童放火活活烧死的影片公开后，网民一致力斥2童残忍，家长要负上最大责任，「熊孩子对生命没有敬畏」、「这不仅是虐杀动物，更是一起故意纵火」、「有些坏人不分年龄，这样长大还得了？」、「什么狗屁声明 根本就不是不慎点燃 是蓄意」、「这行为明显是虐杀」、「今天敢烧死狗，明天就敢纵火烧死人」。