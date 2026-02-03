瑞幸蜜雪等茶饮快餐集体加价 官方反「内卷」 引导物价回升

反「内卷」防通缩！经过「越卖越亏」的疯狂价格战后，随着原材料上升及「反内卷」政策引导，瑞幸、奈雪的茶、蜜雪冰城、肯德基等多间知名茶饮、餐饮集体涨价。本月起，库迪咖啡也收缩全场9.9元的优惠。官媒《求是》杂志强调要「积极」推动物价合理回升，否则会形成「低物价—低利润—低收入—少消费」的恶性循环，不利于维护社会稳定。

▍中国组 ▍

家住深圳的暨南大学本科生邱同学告诉《星岛》，最近发现学校和家附近的蜜雪冰城大部分产品都涨了1元左右，「一线城市的好像都贵了」。记者查询「淘宝闪购」APP，发现之前定价为4元的蜜雪冰城明星产品「冰鲜柠檬水」，已涨至5元，其他产品价格亦有小幅上涨，不过绝大部分单品价格仍不足10元。

绝大部分涨价1至2元

疫情结束后内地消费持续疲软，物价不振。根据国家统计局公布，2025年全年计CPI与2024年持平，出现16年来首次「全年零通胀」。去年12月召开的中央经济工作会议，首次要求把「促进经济稳定增长、物价合理回升」作为2026年货币政策的重要考量。

去年下半年以来，多个餐饮品牌陆续调整外卖价格，或取消优惠。肯德基中国旗下外送产品价格平均上涨0.8元；以低价著称的西餐品牌萨莉亚也上调部分菜品价格1至2元；瑞幸咖啡去年开始减少9.9元产品比例，多数饮品集中在10.9元至13.9元不等。

1月31日24时，库迪（Cotti）咖啡此前推出的「全场9.9元不限量」促销活动正式落幕。以北京朝阳合生汇店为例，只剩深烘美式、生椰拿铁、流云茉莉轻乳茶3款9.9元产品，其余产品为11.9至16.9元不等。「当前国际咖啡豆价格持续攀升，成本压力之下，库迪咖啡若不调整低价促销策略，规模扩张得越大，亏损面就会越广，企业根本无力承担。」《北京商报》引述中国食品行业研究员朱丹蓬认为，收缩促销范围是保障库迪咖啡未来生存发展的关键举措。

外卖三大平台「拥护」

「内卷」加剧是去年物价「零增长」的主要原因，多个大型外卖平台曾推出「天量贴补」抢客，甚至出现「0元购」奶茶乱像。不过，在官方多次表示「反内卷」后，外卖行业持续一年的「补贴大战」迎来监管拐点。国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室上月宣布将对外卖平台服务行业开展全面调查。美团、淘宝闪购、京东三大平台表态「拥护」。

北京《求是》杂志刊登特约评论员文章《积极推动物价合理回升》，直指物价持续走低会改变人们对未来经济走势的判断，形成「低物价—弱预期—少消费—企业低利润—居民低收入—弱预期—少消费—低物价」的循环困局，并进而抑制投资意愿。