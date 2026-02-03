全国人大常委会明「加插」会议 或免张又侠国家军委副主席

十四届全国人大常委会委员长会议昨天上午在北京举行，决定十四届全国人大常委会第二十次会议2月4日在北京举行，议程为审议「关于个别代表的代表资格」的报告。

《解放军报》连续3天发评论

人大常委会会议通常在月底举行，2月底还将召开会议，为3月初的全国人大会议做准备。此次紧急「加插」会议，而且只有1天，有猜测可能涉及免去张又侠的国家中央军委副主席以及刘振立的国家中央军委委员职务，并且免去两人的全国人大代表资格。



中共中央军委和国家中央军委是「一套人马、两块招牌」。1月24日，官方公布张又侠以及中央军委联合参谋部参谋长刘振立落马，《解放军报》连续3天发布评论。

昨天的评论指，坚决查处张刘，清除的是影响事业发展的拦路虎、绊脚石，挤去的是战斗力建设的水分，激荡的是奋斗攻坚的精气神。

文章表示，要深刻认识反腐越彻底、攻坚越托底、强军越有底的规律大势，加快先进战斗力建设，「随时准备打仗，随时能打胜仗」。