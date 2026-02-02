Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅美大熊猫丫丫回国两年　胖了20公斤「判若两熊」｜有片

即时中国
更新时间：21:36 2026-02-02 HKT
发布时间：21:36 2026-02-02 HKT

旅居美国长达20年的大熊猫「丫丫」2024年返回中国，居住北京动物园。从园方近日公布的最新影片可以发现，原本瘦骨嶙峋、毛发干枯的「丫丫」，回国两年后体态圆润、毛色乌黑发亮，简直「判若两熊」。有关「丫丫」回国两年多判若两熊的话题也登上微博热搜第一。

园方指出，「丫丫」归国时体重仅75公斤，经过两年多的专业照护与喂养，目前已增至95公斤，体况评分也从原本的2分提升至4分（满分5分）。

兽医评估，「丫丫」目前体重稳定在老年大熊猫的理想区间，整体身体机能良好，已彻底摆脱「皮包骨」状态。

「丫丫」生于2000年8月3日。2003年4月，尚未满3岁的「丫丫」与来自上海动物园的雄性大熊猫「乐乐」自北京启程，经长途飞行抵达美国田纳西州的孟菲斯动物园，展开旅居生活。

不过，2021年1月20日，网上曾流传孟菲斯动物园照料大熊猫不周，指出「丫丫」出现消瘦、刻板行为，以及患上季节性皮肤病与脱毛等问题，引发高度关注。

2023年4月，丫丫结束长达20年的海外生活，顺利回国并落脚北京动物园，与知名大熊猫「萌兰」成为邻居。如今已26岁的丫丫，相当于人类约80至85岁，属于高龄长寿老年大熊猫。园方表示，未来将持续提供细致照护，盼她能在熟悉的环境中安享晚年。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
9小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
23小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
6小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
3小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
4小时前
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
00:35
大围站马尾女发难「以一敌四」 箍颈起飞脚咬住职员唔放 港铁透露事情始末｜Juicy叮
时事热话
6小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
16小时前
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
影视圈
7小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT