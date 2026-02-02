旅美大熊猫丫丫回国两年　胖了20公斤「判若两熊」｜有片

旅居美国长达20年的大熊猫「丫丫」2024年返回中国，居住北京动物园。从园方近日公布的最新影片可以发现，原本瘦骨嶙峋、毛发干枯的「丫丫」，回国两年后体态圆润、毛色乌黑发亮，简直「判若两熊」。有关「丫丫」回国两年多判若两熊的话题也登上微博热搜第一。

园方指出，「丫丫」归国时体重仅75公斤，经过两年多的专业照护与喂养，目前已增至95公斤，体况评分也从原本的2分提升至4分（满分5分）。

兽医评估，「丫丫」目前体重稳定在老年大熊猫的理想区间，整体身体机能良好，已彻底摆脱「皮包骨」状态。

「丫丫」生于2000年8月3日。2003年4月，尚未满3岁的「丫丫」与来自上海动物园的雄性大熊猫「乐乐」自北京启程，经长途飞行抵达美国田纳西州的孟菲斯动物园，展开旅居生活。

不过，2021年1月20日，网上曾流传孟菲斯动物园照料大熊猫不周，指出「丫丫」出现消瘦、刻板行为，以及患上季节性皮肤病与脱毛等问题，引发高度关注。

2023年4月，丫丫结束长达20年的海外生活，顺利回国并落脚北京动物园，与知名大熊猫「萌兰」成为邻居。如今已26岁的丫丫，相当于人类约80至85岁，属于高龄长寿老年大熊猫。园方表示，未来将持续提供细致照护，盼她能在熟悉的环境中安享晚年。

