前司法部长唐一军 受贿1.37亿判囚终身

2月2日，福建省厦门市中级人民法院一审公开宣判原司法部部长唐一军受贿案。唐一军被认定受贿人民币1.37亿余元，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产；对追缴在案的唐一军受贿所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

唐一军于2024年4月落马。官方指其长期违规接受宴请、旅游，「家风不正，对配偶失管失教」。

唐一军一审被判无期。央视

法院审理查明：2006年至2022年，被告人唐一军利用担任浙江省宁波市委副书记、市纪委书记，宁波市委副书记、政法委书记，宁波市政协主席，浙江省委常委、宁波市委书记，辽宁省省长，司法部部长等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在公司上市、土地回购、银行贷款、案件处理等方面谋取利益，非法收受财物共计价值人民币1.37亿余元。

厦门市中级人民法院认为，被告人唐一军的行为构成受贿罪。唐一军受贿数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失，应依法惩处。鉴于其受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，实际受贿所得已全部追缴，具有法定、酌定从宽处罚情节，依法可对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。