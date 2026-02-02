北京长峰医院酿29死惨案 19人被判囚2至6年半

2023年4月18日，北京市丰台区长峰医院住院部东楼发生重大火灾，造成29人死亡、42人受伤，是近年来北京伤亡最严重的火灾之一。事故初步调查显示，火灾由医院住院部内部改造施工作业时，火花引燃可燃涂料挥发物所致。2026年2月2日，北京市丰台区人民法院对被告人汪文杰（长峰医院集团董事长）等19人重大责任事故案公开宣判，对各被告人以重大责任事故罪判处有期徒刑2年至6年6个月不等。

长峰医院集团董事长汪文杰。 北京长峰医院微信公众号

违规作业引发爆燃

案情指，2023年4月18日12时50分许，在北京长峰医院改造工程施工现场，施工单位违规进行自流平地面施工和门框安装切割交叉作业，环氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形成爆炸性气体混合物，遇角磨机切割金属净化板产生的火花发生爆燃；引燃现场附近可燃物，产生的明火及高温烟气引燃楼内木质装修材料，部分防火分隔未发挥作用，固定消防设施失效，致使火势扩大、大量烟气蔓延；加之未能有效组织高楼层患者疏散转移等原因，造成29人死亡、42人受伤和严重经济损失。

北京长峰医院。

北京市丰台区人民法院经审理认为，各被告人在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，情节特别恶劣，依法均应予以惩处。综合考虑各被告人犯罪的事实、情节、危害后果以及是否自首、认罪悔罪、赔偿经济损失等，依法作出上述判决。

