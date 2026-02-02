《解放军报》3评张又侠落马 强调清除练兵备战「拦路虎」

《解放军报》再就查处张又侠、刘振立等腐败分子发表评论文章，提出查处张又侠等，是清除影响事业发展的「拦路虎」、「绊脚石」，挤去的是战斗力建设的水分。这是《解放军报》一连3日有针对张又侠等的评论文章。



《解放军报》今日头版刊出题为「以强烈的使命担当攻坚奋进」的评论，文章指出，全军官兵要把思想和行动统一到党中央、中央军委和国家主席习近平的重大决策部署，深刻认识「反腐愈彻底、攻坚愈托底、强军愈有底的规律大势」，强调要全面加强练兵备战，加快先进战斗力建设，「随时准备打仗，随时能打胜仗」。

中央军委副主席张又侠落马。

文章强调，军队党员干部特别是高级干部要以被查处的腐败分子为反面教材，牢记初心使命，树立和践行正确政绩观，严守思想防线、用权底线、法纪红线、家风界线，以过硬作风和形象感召带动部队。