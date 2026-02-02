Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游台注意︱旅客带烟入境新规 做错一事最高可罚500万台币

即时中国
更新时间：11:51 2026-02-02 HKT
发布时间：11:51 2026-02-02 HKT

台湾调整加热烟规定，2月1日起，可以合法携带200支加热烟免税入境，但必须是在台湾的免税店购入（包括加热烟机等配件）。如带入境外所购的加热烟，可被罚款5万至500万新台币（约港币1.2至124万元）。

电子烟续全面禁止

综合台媒报道，台湾在去年底起，可以有条件合法吸食加热烟，但全面禁止电子热。台湾官方于是修正「入境旅客携带行李物品报验税放办法」，并在2026年2月1日正式生效。

入境台湾的旅客，只可在免税店买指定的加热烟产品。中时
入境台湾的旅客，只可在免税店买指定的加热烟产品。中时

新制下，旅客入境台湾时，可以免税携带「经卫生福利部核定通过健康风险评估的指定烟品」，数量上限为200支（1条）。不过，前提必须是在「台湾免税商店」，则入的经「台湾卫福部核定」的指定产品。

若违规在台湾外带入电子烟、加热烟及其相关配件，可以被罚5万至500万元新台币。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
14小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
16小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
16小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
7小时前
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
18小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
7小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
4小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT