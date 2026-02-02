游台注意︱旅客带烟入境新规 做错一事最高可罚500万台币
更新时间：11:51 2026-02-02 HKT
发布时间：11:51 2026-02-02 HKT
发布时间：11:51 2026-02-02 HKT
台湾调整加热烟规定，2月1日起，可以合法携带200支加热烟免税入境，但必须是在台湾的免税店购入（包括加热烟机等配件）。如带入境外所购的加热烟，可被罚款5万至500万新台币（约港币1.2至124万元）。
电子烟续全面禁止
综合台媒报道，台湾在去年底起，可以有条件合法吸食加热烟，但全面禁止电子热。台湾官方于是修正「入境旅客携带行李物品报验税放办法」，并在2026年2月1日正式生效。
新制下，旅客入境台湾时，可以免税携带「经卫生福利部核定通过健康风险评估的指定烟品」，数量上限为200支（1条）。不过，前提必须是在「台湾免税商店」，则入的经「台湾卫福部核定」的指定产品。
若违规在台湾外带入电子烟、加热烟及其相关配件，可以被罚5万至500万元新台币。
