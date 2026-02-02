缅北白家︱大家长白所成一审后病亡逃「死刑」 子白应苍等4人伏法
更新时间：11:29 2026-02-02 HKT
发布时间：11:29 2026-02-02 HKT
发布时间：11:29 2026-02-02 HKT
缅北白家犯罪集团，涉嫌诈骗、贩毒、杀人、绑架及开赌等罪，成员白所成、白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益等5人，早前被深圳中级法院判处死刑，白所成之后因病死亡，其余4人今日（2日）被执行死刑。
白所成一审后病亡
据新华社报道，深圳中级法院收到最高人民法院的刑事裁定书和执行死刑命令后，2日对罪犯白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益4人，执行死刑。临刑前，罪犯的近亲属进行了会见。
相关新闻：缅北明家犯罪集团案｜明国平、明珍珍等11名罪犯被执行死刑
白所成、白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益等5人，于去年11月3日，因犯故意杀人、故意伤害、诈骗、贩卖、制造毒品、绑架、开设赌场等罪，遭深圳中级法院判处死刑。
一审宣判后，白所成因病死亡，其他被告则上诉，经广东高级人民法院审理，在去年12月24日驳回所有上诉，维持死刑原判。
据最高人民法院经覆核确认，以白应苍等为首要分子的白家犯罪集团，在缅甸果敢地区通过自行修建、合作开发等方式设立多个园区，招揽、吸引杨立强等多名「金主」入驻并提供武装庇护，伙同「金主」实施电信网络诈骗、开设赌场、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、组织、强迫卖淫等犯罪，涉赌、诈等资金290余亿元，造成6名中国公民死亡、多名中国公民受伤。此外，白应苍还结伙贩卖、制造毒品甲基苯丙胺约11吨。
