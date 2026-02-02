深圳6日大男婴遭月嫂摔至颅出血 家属索赔后月子中心即申破产

1月18日，深圳龙华一名出生仅6天的新生儿在龙华宝恩月子中心不慎摔伤，确诊颅内出血并转入ICU治疗。所幸，目前该婴儿病情已趋于稳定并顺利出院。然而，原本承诺对事件负责到底的月子中心突然宣布破产关停，事件处置一波三折，让家属非常折腾，更引发老板是否想藉著破产「走数」，不过据悉，目前婴儿家属已与月子中心达成和解，涉事月子中心正有序推进关停工作，并为相关客户办理退费事宜。

月子中心老板：绝不逃避责任

据「封面新闻」报道，新石社区工作站党委委员、纪委书记李柱表示，社区于1月18日接到群众报警后，立即联合街道相关部门赶赴现场处置，一方面安抚婴儿家属情绪，另一方面积极与深圳市儿童医院沟通协调，协调医院动用最优医疗资源，全力救治受伤婴儿。1月19日，社区组织婴儿父亲、爷爷等家属代表，与月子中心法定代表人王某开展协商，「月子中心法定代表人当时明确表态，愿意承担百分之百的责任，一定会负责到底。」

深圳6日大男婴遭月嫂摔至颅出血，幸病情逐步稳定。

深圳6日大男婴遭月嫂摔伤颅内出血入ICU抢救。

医院诊断报告。

月子中心申请破产闭店。

据悉，在医院的精心救治下，婴儿病情逐步稳定，顺利出院后返回月子中心休养。由于婴儿月龄过小，无法长时间接受高压氧治疗，后续仍需定期返回医院，完成高压氧康复治疗。

家属希望月子中心垫付婴儿前期住院费用及后续康复治疗费用；待孩子满6至12个月后，按相关规定完成伤情鉴定，月子中心需依法承担相应责任。然而，1月27日，月子中心突然宣布倒闭，消息传出后，引发各种猜测，社区紧急介入处置，第一时间与月子中心法定代表人王某取得联系，约定于1月28日在月子中心现场协商后续处置事宜。

李柱进一步介绍，该月子中心近年来经营状况持续不佳，长期处于亏损状态，此次新生儿摔伤事件成为其决定关停门店的导火线。「然而月子中心法定代表人（王某）还是很有担当的，明确承诺会妥善处理好客户退费、员工安置及婴儿后续治疗等相关事宜，绝不逃避责任。」

截至目前，涉事月子中心已为近60户客户办理退费手续，其中包括22户已入住客户、37户未入住客户；目前仅剩4户未入住客户尚未到场办理退费，另有1户客户因个人需求，要求住至月底，月子中心已同意该诉求。

据李柱介绍，经过社区工作站连日来的耐心协调、多方沟通，1月29日下午2点，婴儿家属与月子中心正式签署和解协议，此次事件的核心争议得到妥善解决。李柱表示，后续社区将持续跟进婴儿的康复治疗情况，以及月子中心客户退费、员工安置等收尾工作，同时进一步加强辖区内相关企业的运营监管，防范潜在风险，切实维护群众合法权益。