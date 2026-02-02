中国观察：张宗逊张又侠 父子上将悲剧

中央军委副主席张又侠1月24日落马后，《解放军报》翌日发社论痛斥「严重践踏破坏军委主席负责制」。《解放军报》继前天发表评论指查处张又侠是「消除重大政治隐患的坚决斗争」，「腐败分子终将被永远钉在历史的耻辱柱上」，昨天再度发表评论，强调军中绝不能有腐败分子藏身之地，「充分认清当前腐败问题集中查处不是越反越腐」。

年龄最大被查中央领导人

75岁的张又侠创下了反腐记录——年龄最大被查处的中央领导人，势必将牢底坐穿。张又侠是中共红二代，也是解放军罕见的父子上将，其父是开国上将张宗逊。另一对父子上将是原中央军委副主席张震与原第二炮兵政委张海阳。不同的是，张震父子圆满谢幕，张宗逊父子则是悲剧收场。



张宗逊（1908年—1998年）是陕西人，1924年加入中国共产党，1926年考入黄埔军校，同年参加北伐战争。1927年追随毛泽东参加秋收起义，直接护毛上井冈山，参加了二万五千里长征。国共内战，他担任西北野战军第一副司令员，与彭德怀、习仲勋联手解放大西北，新中国成立后长期担任解放军副总参谋长。

张宗逊在党内军队资历很老，是中共第七、八届中央候补委员，1955年被授予上将军衔，在55名上将之中名列前茅。文革爆发一度靠边站，林彪事件之后，他于1973年担任总后勤部部长。不过，毛泽东逝世后，张宗逊写效忠信给「四人帮」成员江青，文革结束之后就黯然下台。1983年只安排了全国政协委员，连政协常委也不是，与他同期的上将几乎都官拜国家领导人。

张宗逊有两个儿子，长子张新侠曾任军工企业「中国长城工业总公司」总裁，张又侠是次子。旅美作家毕汝谐回忆：张又侠从小就是个铁汉子，块儿足(肌肉发达)，掰腕子百战百胜，无人能敌!他还喜欢打篮球，我至今记得：文革期间，他拍着篮球，豪迈地大呼: 问苍茫大地，谁主沉浮？我们!我们!!我们!!!

张又侠少年入伍，1979年至1985年参加对越战争，屡立战功，展现了优异的指挥才能。毕汝谐出国前在《北京晚报》看到张又侠团长率部奇袭越军的报道，便对一位亲人说：看来，张又侠要么光荣牺牲，要么当高级将领，没有第三条人生道路。

作为少数具备真正战场经验的高级将领，张又侠在军队颇具影响力，2012年秋天的中共十八大出任中央军委委员、总装备部部长，十九大担任政治局委员兼军委副主席，二十大又以72岁高龄连任政治局委员，并且成为排名第一的军委副主席，但最终因「严重辜负党中央、中央军委信任重托」「严重践踏破坏军委主席负责制」等「5个严重」而身败名裂。

纪晓华