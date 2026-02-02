长租公寓爆雷︱多地欠租集中闭店 租客突遭停水电未退款赶搬家

年关将至，内地长租公寓行业爆雷。知名品牌「魔方公寓」在上海、深圳、广州等多地门店，近期因拖欠租金被业主方收回场地；万科泊寓在深圳、武汉、杭州等地亦集中闭店，清退租客。一些租客突遭停水停电，有人感叹「年底差点无家可归」，不少人紧急搬家后却仍未收到退款。业内人士分析，长租公寓集中闭店源于租房市场不景气及租金下滑。

中新网报道，一纸公告函，让居住在魔方公寓上海金豫路社区的林晓（化名）不得不紧急搬家。1月13日，该社区产权人张贴公告称，承租人魔方公寓长期严重违约，公司已依法解除与其之间的租赁合同，并正式收回该物业。



押金很可能「打水漂」

「产权人没有强制要求租客搬离，但我们此前交的押金很可能要『打水漂』。」林晓介绍，之前签署的租赁合同要到2月底才到期，租金2400元/月、服务费340元/月，考虑到后续风险，她决定直接换房。

部分魔方公寓门店则因欠租停电。广州大石店租户伍女士称，她自2023年起便入住魔方公寓，未料去年底开始，断网断电事件时有发生。魔方公寓上海碧云国际店租客刘女士则称，不少租客紧锣密鼓搬家时，竟遭遇电梯被业主方停掉。

目前，魔方公寓上海、深圳、广州等地多间门店均停止运营，部分租客事发后申请的押金、租金退款迟迟未到帐。有深圳产权方人员透露，其在魔方公寓撤场后接手运营管理，发现出租公寓半数房间基本闲置。

出租公寓半数房闲置

企查显示，魔方（上海）公寓管理有限公司目前已被列「失信被执行人」，涉案金额超1500万元人民币，还深陷多宗房屋租赁合同纠纷。



上月，魔方公寓运营方魔样生活曾表示，魔方对部分门店正在优化，小量门店将关闭或运营主体调整。目前魔方经营正常，同时积极拓展新项目。魔方公寓官网显示，广州有13间门店仍在运营。

「我们房租还有半年到期呢，却突然被停水停电，年底了差点『无家可归』。」万科泊寓一名租客表示。不少万科泊寓租客近期也反映，突然收到通知被要求搬离，涉及深圳、武汉、杭州等地门店。

「现在的问题主要是这几年租金整体都在下滑。」安居客研究院院长张波表示，长租公寓之前也出过问题，相较2018、19年爆雷的核心是「金融风险」，这一轮爆雷并没有大规模杠杆参与，主要与房租差价有关，所以显得相对缓和。