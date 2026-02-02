景区「赶鸭仔」拍照成素材 浙江女10秒短片赢值30万汽车︱有片

浙江有女子去年旅游时，在一个声称「排队2小时，拍照1分钟」的景点，凭打卡时拍得的10秒短片，赢得一辆价值30万人民币的华为问界M7电动车。

排队2小时拍照1分钟惹共鸣

朱女士是浙江宁波人，去年10月与家人到了台州的神仙居景区旅游，期间像惯常一样，把在景点打卡拍摄的风景，制作了一条10秒钟的短片，放到抖音。

不料这条随手拍的游记，记录了工作人员喊著喇叭，叫著编号，指挥游客「1、2、3，拍照」，然后催促游客赶紧离开，让位其他人，真正实现了「排队2小时，拍照1分钟」，被网民觉得游客就像工厂流水线，在网上不断被调侃转发，最终累积逾68万多次点赞，意外让朱女士赢得景区举办的比赛，近日获送华为问界M7电动车一辆。

朱女士获赠汽车后，拍片向网民「报喜」，令事件再受到关注。

神仙居景区工作人员29日表示，该活动为景区2025年度的推广项目，朱女士因视讯点赞量最高获得约30万元的汽车一辆。

至于「拍视讯送车」活动是否会继续举办，目前暂不确定，但景区当前仍有发布视讯赢奖金活动，最高奖金为3000元。仙居县文化和广电旅游体育局工作人员也表示，神仙居景区确实举办了此次送车活动。