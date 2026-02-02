Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阵仗︱广东山村迎游子回家过年 出动鼓风机消防喉做足9日︱有片

即时中国
更新时间：07:30 2026-02-02 HKT
发布时间：07:30 2026-02-02 HKT

农历新年将届，大量在外工作或上学的游子，也想方设法回乡与亲人一起过年。广东有村庄，为欢迎离家的子弟回来，动员了40人，出动了鼓风机、消防喉等重装备，将回村20公里的道路上的枯叶、沙泥冲洗干净，让游子开开心心回家团聚。

村民多驾电单车回家

据极目新闻报道，广东韶关乐昌市秀水镇大竹山村，近日大阵仗洗村迎游子回家的事，成为网上焦点，获许多网民称赞，指举动很暖心。

相关新闻：春运人流料达95亿人次 创历史新高

大竹山村村委会负责人张先生1月31日表示，由于大竹山村在遍远山区，道路坡度较大，每年春节不少年轻人会选择骑电单车回家，偶有发生交通事故。

他指，随著农历新年快到，已陆续有在外工作的村民回来，为让他们进出更畅顺，以及感受到村里对他们回家的欢迎，村委会决定将村域内道路全部彻底地打扫冲洗。

刷洗20公里道路

从张先生提供的视讯可以看到，路两边长满了杂草、树木，有村民用鼓风机把泥沙和落叶清理干净。还有村民扛著水带，用喷枪仔细冲洗路面。

常年在东莞务工，目前已经返乡的村民余女士表示者，这几天每天都看到村干部带人去清扫道路，「回到村里，感觉受到了欢迎和重视，很有归属感，挺暖心。」

张先生介绍，村里约40人参与，用时八九天，共清扫了村域内近20公里的道路，其中4公里道路用水进行了冲洗。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
11小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
9小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
11小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
13小时前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
11小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
2小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
19小时前
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
影视圈
23小时前
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
突发
13小时前