大阵仗︱广东山村迎游子回家过年 出动鼓风机消防喉做足9日︱有片

农历新年将届，大量在外工作或上学的游子，也想方设法回乡与亲人一起过年。广东有村庄，为欢迎离家的子弟回来，动员了40人，出动了鼓风机、消防喉等重装备，将回村20公里的道路上的枯叶、沙泥冲洗干净，让游子开开心心回家团聚。

村民多驾电单车回家

据极目新闻报道，广东韶关乐昌市秀水镇大竹山村，近日大阵仗洗村迎游子回家的事，成为网上焦点，获许多网民称赞，指举动很暖心。

大竹山村村委会负责人张先生1月31日表示，由于大竹山村在遍远山区，道路坡度较大，每年春节不少年轻人会选择骑电单车回家，偶有发生交通事故。

他指，随著农历新年快到，已陆续有在外工作的村民回来，为让他们进出更畅顺，以及感受到村里对他们回家的欢迎，村委会决定将村域内道路全部彻底地打扫冲洗。

刷洗20公里道路

从张先生提供的视讯可以看到，路两边长满了杂草、树木，有村民用鼓风机把泥沙和落叶清理干净。还有村民扛著水带，用喷枪仔细冲洗路面。

常年在东莞务工，目前已经返乡的村民余女士表示者，这几天每天都看到村干部带人去清扫道路，「回到村里，感觉受到了欢迎和重视，很有归属感，挺暖心。」

张先生介绍，村里约40人参与，用时八九天，共清扫了村域内近20公里的道路，其中4公里道路用水进行了冲洗。