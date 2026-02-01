施纪贤家藏LABUBU 泡泡玛特伦敦设总部

「我知道。事实上，我自己也收到一个。」访问上海的英国首相施纪贤被问到是否知道LABUBU公仔时，回答称自己家中也有一个。1月31日，英国首相府唐宁街10号发布声明，宣布中国潮玩品牌泡泡玛特将把欧洲区域总部设在伦敦。

施纪贤昨日由上海转往日本，结束4天中国之旅。「英国首相8年来首次访华，圆满结束访问，」首相府声明提到，施纪贤此行「达成22亿英镑的出口协议，获得约23亿英镑的市场准入，并锁定数亿英镑的投资」。



声明举例提到，英国威士忌对华出口关税从10%降至5%，以及泡泡玛特、奇瑞、海能技术、阿斯利康等多个投资案例。声明称，这表明，与中国建立「务实、清醒的关系」具有明显的经济效益。

根据声明，开发LABUBU的泡泡玛特已确认将伦敦设立为欧洲区域中心，计划在未来1年内开设27间欧洲新店，包括最多7间英国门店。此外，中国汽车制造商奇瑞确认将在英国利物浦设立欧洲总部。

施纪贤昨与上海市委书记陈吉宁会面，形容此行「充分彰显了英中合作的广度和致力于发展长期稳定的全面战略伙伴关系的决心和信心」。陈吉宁说，当今世界变乱交织，中英作为联合国安理会常任理事国，要加强合作，符合两国利益。