AI玩具︱兼具陪伴解压功能 进军海内外市场

随着AI技术普及，AI玩具正快速走进海内外消费市场，这些玩具不仅具备娱乐功能，还有陪伴功能。有AI小狗研发者直言，希望用户能通过和小狗互动，把生活中的负面情绪宣泄出来，让玩具秒变「解压搭子」。

玩具之城定单不断增长

广东汕头澄海区是玩具之城，去年10月至11月，当地某玩具有限公司已销售各类AI玩具超1万套，近期定单量仍在不断增长，生产排期已排至3月。总经理沈润南告诉央视新闻，目前公司已将样品给到海外客商，「他们逼切需要我们的产品尽快出口，尤其欧美。」



一款AI小狗的研发者高梦阳称，最近自己正在调试玩具的新功能。这款玩具特点是外形可爱、触感柔软，毛茸茸的外表下藏着一颗「科技芯」，能通过智能语音交互，提供互动陪伴，「我们以大模型作为底座，然后加入AI演算法，从而识别人们的情绪输出，作出相应回答，可以帮助年轻上班族缓解一些焦虑心情，作为情绪垃圾桶。」

然而尽管AI玩具的市场热度一直在攀升，但消费者在体验后仍感到不满足。消费者洪瀚表示，感觉玩具对情绪的识别还有待提升，「我跟它说话交流的过程中，没有特别多的流畅感，可玩性就会有所下降。」