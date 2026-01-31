金银价狂潮｜亏本卖楼买银5个月劲赚¥200万 山东女：当时无人睇好我

近日，山东青岛一名女子在社交媒体分享自己的投资经历，称自己在楼市失利后转战白银市场，成功搭上银价飙升行情，5个月内赚了200万元（人民币，下同）。不少网友惊叹其胆识，也有人质疑这是否只是难以复制的个案。

难以复制个案

据《大河报》报道，该名女子表示，她于2025年9月以120万元出售青岛一处自住单位，较购入价格亏损约40万元。卖楼后，她并未选择保留现金，而是将其中116.4万元投入白银实体市场，购入8根银板料，总重量约12万克，当时入手均价约每克9.7元。她坦言，这是一场「孤注一掷」的决定，当时身边不少人并不看好。

相关新闻：黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备

随著2025年底至2026年初银价快速上涨，该女子开始分批卖出持仓白银。她指出，当银价涨至每克20元时，先卖出2根银板料，回收资金约60万元；之后银价进一步升至每克25.8元时，再卖出1根，回收约38.7万元。其余5根银板料则选择继续持有，等待更高价位。

该女子进一步表示，若以目前每克约27元的银价计算，剩余5根银板料市值已大幅超过原始投入成本，加上先前已变现的金额，整体帐面获利超过200万元。她也提到，自己其实早在银价每克6元多时就曾关注行情，却因犹豫错过，直到后来下定决心卖楼进场，「没想到一买进后就一路上涨」。

投资有风险入市需谨慎

报道指，这波白银行情与多重因素有关，包括光伏产业、新能源汽车等工业需求快速成长，推升用银量，加上国际金融环境变化与资金流向影响，使白银价格在短期内剧烈波动。不过，市场人士也提醒，实体白银涉及变现折价、流动性不足及价格回落等风险，此类「暴富案例」存在明显的个案与运气成分，一般投资人仍需理性评估自身承受能力，避免盲目跟风。事实上，白银单日出现36%的记录性跌幅。

该名女子的投资法引起不少网友热议：「最佩服这种胆识大、认知高的人，关键还有实力，太厉害了」、「有魄力、有眼光，一般人搞不了，也不敢搞」、「要不要说活该人家赚钱呢，这么果断」、「饿死胆小的，撑死胆大的」。