港澳研究会香港理事精简 此张翔不同彼张翔

全国港澳研究会新一届理事会名单公布，会长续由邓中华出任，副会长增至11人，香港占3席，原副会长王于渐和谭耀宗转任顾问，香港中华总商会会长蔡冠深、港区全国人大代表凌友诗和正思研究院院长陈少波接棒。

北京大学法学院教授张翔近照。 北京大学新闻网

港大校长张翔。 香港大学官网

本届理事会压缩为45人，香港方面的理事也由原来的近30人减缩为9人，除蔡冠深、凌友诗及陈少波外，还包括香港「一国两制」研究中心研究总监方舟、香港教育工作者联会会长刘智鹏、团结香港基金总裁李正仪、冯氏集团利丰发展（中国）有限公司董事总经理张家敏、新鸿基地产执行董事郭基𪸩，以及香港教育大学教育发展与创新学院顾问傅健慈。

研究会理事名单包括张翔，引起关注。据本网了解，此张翔并非香港大学校长，而是北京大学法学院教授。