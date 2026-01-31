施纪贤：中方解除制裁6名英国议员 冀习近平明年访英出席G20
更新时间：02:32 2026-01-31 HKT
发布时间：02:32 2026-01-31 HKT
发布时间：02:32 2026-01-31 HKT
正访问中国的英国首相施纪贤30日在上海接受访问时透露，在与中国国家主席习近平会谈后，中方已解除对6名英国现任议员的制裁，包括4名保守党下议院议员及2名上议院议员，相关旅游禁令及限制措施已不再适用。
英国广播公司引述唐宁街消息指，英方将中方撤销制裁视为施纪贤此行的重要外交成果之一，形容是访华取得的「显著胜利」。施纪贤亦指出，结果反映其主张与中国保持接触、而非全面对立的路线是正确的，并表示希望习近平能在英国于2027年主办二十国集团（G20）峰会期间访问英国。
中国于2021年因人权等问题，对多名英国政界人士实施制裁，包括时任保守党重量级人物、国会议员及上议院成员。相关人士当时被禁止入境中国内地、香港及澳门，其在华资产亦被冻结，中国公民和机构不得与其进行任何商业往来。
施纪贤在上海接受BBC专访时表示，针对这批英国议员的所有限制措施已被解除，形容是双方关系改善的实质一步，亦有助为未来中英在外交、经贸及多边场合的合作「重开大门」。
施纪贤的访华行程由北京转到上海，继续中国之行。
