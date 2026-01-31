《孤注一掷》女主角｜金晨公布受伤照还原车祸真相 致歉后喜之郎果冻代言内容重现

内地女星金晨近日被爆去年涉嫌交通肇事逃逸，找助理「顶包」，引发全网关注。浙江绍兴警方30日发通报称，确认当时确是金某（即金晨）驾车，为避让路上窜行狗只造成车内3人轻伤。事发后她先后离开现场去医院，留下徐姓助理现场报警。金晨在微博发文道歉，称助理「情绪紧张」才会谎称自己是司机，并澄清没有索赔保险，否认「骗保险」的说法 。事后「喜之郎果冻」将一度隐藏掉的金晨代言内容恢复了。

绍兴市公安局柯桥区分局发布警情通报，事发现去年3月16日11时许，金某（即金晨）、徐某青（助理）、刘某祎（经理人）结伴在绍兴柯桥古镇游玩、购物。15时07分，金晨驾驶黑色越野车途经柯桥湖塘街道一路段时，为避让路上窜行犬只发生单车事故，造成车内3人轻微受伤，车辆、道路路牌、村居围墙受损。

意外发生后，金某因脸部受伤，急于就诊，在刘某祎（经理人）陪同下打车离开，前往上海一医院检查住院。徐姓助理留在现场报警处置。交警调查期间，徐谎称是自己开的车，民警经初查判断为单一车辆事故，未发现异常情况，遂按简易程序进行处理。经调查，徐某青事后未向保险公司实际理赔，不存在骗保事实。

助理「情绪紧张」乱认是司机

金晨30日发布微博道歉，称自己驾车紧急拐弯时撞到路边的警示牌及房屋围墙，事故发生时现场只有3人，她自己伤势较重，由经理人第一时间带往医院并紧急做了手术。助理留在现场处理，「由于事发突然外加情绪紧张，助理向交警说明自己是司机」。

金晨表示，她在手术清醒后认为自己应负责，因此让助理向保险公司撤销理赔，全部维修及赔偿由个人承担，并已于2025年4月处理完毕。她表示会深刻反省，未来更加严格遵守交通法规，谨言慎行。

现年35岁的金晨是内地知名女演员，手握多个代言和4部待播影视作品。事件传出后，喜之郎果冻官方微博已删除与代言人金晨相关的全部内容。

喜之郎果冻恢复代言内容

金晨涉「肇事逃逸」事件引起广泛关注。期间，曾邀请金晨代言宣传的喜之郎果冻一度隐去了与她相关的内容。不过，金晨发文澄清致歉后，1月30日晚间，喜之郎果冻又将此前隐藏掉的内容恢复了。微博编辑记录显示，喜之郎果冻官方微博账号在30日上午10时31分从公开变为仅自己可见，又在30日晚6时17分由仅自己可见变为公开。

据了解，自1月7日官宣合作以来，喜之郎果冻连续发布了6条关于金晨的内容，还曾在1月15日公开发文祝贺金晨出道十五周年。

