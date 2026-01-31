弃20年地产事业做「无人岛主」 北京姑娘跨2.8万公里过独居生活

若你身处繁华一线城市，拥有稳定且深耕20年的事业，是否愿意放下一切，奔赴一座荒无人烟的海岛开启全新生活吗？80后北京姑娘岳丽（网名「栗子」）毅然辞掉打拼20年的房地产工作，跨越2800公里从北京奔赴浙江舟山东寨岛，成为一名养殖基地质检管理员。近日，她记录的守岛日常影片在网上爆红，螃蟹吃个够、沙鳗钓到手软的惬意画面，搭配荒岛生存的真实境遇，让这份大胆的人生选择引发全网热议。

「守岛」影片爆红

综合内媒报道，最近，北京姑娘栗子在舟山东寨岛「守岛」的影片爆红，因为每天能收获一大堆海鲜，被众多网友羡慕，觉得她在岛上过著神仙日子。在别人眼中看似「笋工」，事实上守岛生活并不容易。

相关新闻：玩虫有明天︱天津95后弃笋工街头摆档 卖「蝈蝈」最高日营收破万

相关新闻：超笋暑期工｜大学生兼职「凑仔」成潮流 有家长包吃包住包旅游月付¥5000

栗子在影片中陈述著，「每天最期待的时间又来了，看看今天的收获。」在海边，栗子熟练地拉上一只抛在海里的蟹笼，里面是十多只张牙舞爪的石蟹，而且个头都很大。一些网友充满好奇地留言称，「这是什么地方？螃蟹还挺大」；「好想去那里一起抓螃蟹」。

栗子本名岳丽，是一名80后女子，曾在北京从事房地产工作20年，然而，她因工作压力请假到舟山旅游，偶然看到东寨岛养殖基地招聘质检管理员，随即抛下大城市的一切，留下来工作。

相关新闻：暑假笋工︱河北景区日薪¥300请「野人」 逾200大学生争1空缺

东寨岛距离岱山本岛约38公里，为常年无人居住的海岛，她的工作内容包括巡检养殖设备、记录水温与气温等环境数据，并监测鱼类生长状况，工时相对弹性。

工作之余，她将海钓、赶海与料理海鲜的日常拍成影片上传社媒平台，画面中，她在海风中钓鱼、现抓现煮，在岸上休憩，成为不少网友向往的生活样貌，但她也坦言，实际上，守岛生活并不轻松。

岳丽表示，上岛近一个月，真正风平浪静的日子不到五天，多数时间伴随强风与暴雨，遇到九级风时甚至无法生火做饭，此外，在简易帐篷厨房漏雨、夜晚出没的老鼠，都是岳丽必须面对的日常。

不少网友被岳丽的勇气深深打动，直言「她活成了我们不敢活的样子」，羡慕她能挣脱都市内卷的枷锁，拥有与山海为伴的慢生活。有来自广州的一位女性网友坦言，自己也曾有过逃离都市的想法，却终究没有放下一切的勇气，只能隔著屏幕羡慕这份洒脱。