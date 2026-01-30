香港飞常州航班延误逾3小时 女乘客要求下机称「飞机要爆炸」

1月28日，内地社交媒体有网友称，自己乘坐的飞机在进入起飞跑道时，有女乘客大叫「飞机要爆炸，要求下机」，顿时引发慌乱，导致飞机折返，乘客下机，航机重新作安全检查，结果航班延迟3个多小时。

部分乘客不敢再上机

影片发布者称，当晚11时45分，航班安全抵达常州机场，耽误了3个多小时，「涉事女子当场就被警方带走了」。对此，有网友称：「我们是同一航班，下来后，我们15个就没上飞机，不敢坐了。」、「我下机改签明天的机票好了。」、「说飞机要爆炸的女子被抓走了，她下来不承认说那句话，说自己被人跟踪。」

香港快运回应

1月29日，香港快运航空公关部门回应媒体称，1月28日，原定由香港前往常州的UO272航班，在香港国际机场滑行期间，因机上一名乘客提出紧急要求，航机按既定程序折返并返回停机位。航班返回停机位后，按照标准安全及保安程序安排所有乘客下机，并进行所需的安检；航机其后亦完成全面检查，并确认符合再次出发的安全标准。UO272航班于1月28日晚上8时30分起飞。香港快运正为选择于昨天不继续行程的乘客作出妥善安排，包括提供其他航班选项。

据了解，香港飞常州的UO272航班，原计划17:40起飞，于20:05抵达常州。28日当晚，飞机延误到21:20起飞，23:24落地常州。