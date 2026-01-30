中央军委原委员廖锡龙逝世 享年85岁

中共中央军委原委员、解放军原总后勤部部长廖锡龙因病逝世。

新华社29日消息，廖锡龙因病于上周五（1月23日）在北京逝世，享年85岁。他的遗体周四（29日）在北京八宝山革命公墓火化。

报道称，29日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂著黑底白字的横幅「沉痛悼念廖锡龙同志」，横幅下方是廖锡龙的遗像。廖锡龙的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖著鲜红的党旗。

报道又称，廖锡龙病重期间和逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中国国家副主席韩正和胡锦涛等，前往医院看望或通过各种形式对廖锡龙逝世表示哀悼，并向廖锡龙的亲属表示慰问。