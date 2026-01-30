春运人流料达95亿人次 创历史新高

内地今年春运将从2月2日开始，官方预计跨区域人员流动量将达到95亿人次，创历史新高。自驾将继续成为出行主流，先返乡再旅行、父母到子女家过年成为春运新趋势。

父母到子女家过年成新趋势

国家发展改革委副主任李春临介绍，今年春运从2月2日开始，到3月13日结束，为期40天。假期前恰逢周末，形成连休，共有9天假期，预计返乡探亲旅游出行需求将更加旺盛。

1月20日，天津站站台旅客正在陆续乘车。新华网

李春临称，今年春运全社会跨区域人员流动量预计将达95亿人次，创历史新高，其中自驾出行将继续处于主体地位，占比约达8成。铁路、民航客运量预计分别达到5.4亿人次和9500万人次，总体规模和单日峰值均有望超过历史同期的峰值。

官方指出，今年春运还将呈现一些新特点。比如现在流行父母到子女家过年，也就是常说的「反向春运」，此外，「先回家再出游」也成为新趋势。

