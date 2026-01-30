施纪贤访华｜中方降威士忌关税至5%  拟对英公民免签30日 重启安全对话　

英国首相施纪贤近日访华，据新华社报道，中英两国在29日宣布达成一系列积极成果，涵盖经贸、金融、气候、安全及人文交流等多个领域。其中，中方将英国威士忌进口关税由10%下调至5%，并积极考虑对英国公民实施单方面免签政策，容许免签停留最长30日，被视为双边关系回暖的重要象征。

中英签署多项经贸金融合作文件

报道指，中英双方同意致力发展长期稳定的全面战略伙伴关系，同意建立中英高级别气候与自然伙伴关系，同时恢复举行中英高级别安全对话。在经贸层面，两国年内将举办新一轮战略对话、经济财金对话及经贸联委会会议，进一步强化政策沟通与合作。

此外，双方同意召开中英企业家委员会会议，加强双向贸易及投资往来，并欢迎成立中英金融工作组，召开首次会议。中方亦支持中国银行伦敦分行成为第二家在英人民币清算行，并与英方共同举办中英保险论坛，深化金融市场合作。中方积极考虑对英国公民实施单方面免签政策，并将威士忌酒进口关税税率由10%降至5%。

在政治层面，中英原则同意恢复两国立法机构的正常交往，中方欢迎有意愿的英国议员访华，亲身了解中国实况。

报道指，施纪贤与国家主席习近平共同见证了双方签署经贸、农食、文化、市场监管、执法合作等领域12个政府间合作文件。另外，双方还签署了金融、卫生、传媒、教育等领域多个合作文件。

英国首相府29日稍早发声明指，中国已同意放宽对英国公民到访中国的规定，容许免签证入境30日，为双边人员往来及商务交流注入新动力。