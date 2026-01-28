Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京盒马鲜生︱两婆孙收水仙球煲汤中毒入院 索赔375万变48万

更新时间：21:25 2026-01-28 HKT
发布时间：21:25 2026-01-28 HKT

北京盒马鲜生送货出错，误把水仙球当作食用的鲜百合配送，有两婆孙饮用有毒水仙球的炖汤后，腹痛、头晕及呕吐入院。有学者指，水仙球易被误认为百合、洋葱，水仙中毒无特效解毒药，严重可致命。事件即备关注。

无特效解药严重可致死

据内媒津云新闻报道，北京的邹女士1月2日以盒马APP购买鲜百合，打算用作炖汤的材料，下单后便去健身，由母亲等收货及负责烹煮。

相关新闻：网购毒菜｜浙江夫妻食娃娃菜全身出血入院 警方：包裹旧报纸沾染老鼠药

邹母和邹女士儿子由于先喝炖汤，之后相继出现头痛、头晕、腹痛及肚屙，需要到医院治疗。验血显示白细胞异常升高，获开肠胃炎及消炎药物后返家休息。

邹女士及其丈夫因怀疑百合不新鲜导致食物中毒，于是翻找包装，发现盒马送来的是栽花用的「水仙球」，在网上搜寻后得知，水仙球的毒素可以造成生命危险。

邹女士于是立即将中毒两婆孙送北京安贞医院求诊，被告知无力解水仙毒，著他们立即将二人分别转赴北京307医院及北京儿童医院。

邹女士指，307医院急诊医生表示，幸邹母食用量不多，否则可能已丧命，由于距服食已超过5小时，毒素已被吸收，只能尝试排毒。二人至翌日凌晨才获出院。

邹女士指，知道是因盒马误送有毒水仙球后，已即时通过盒马APP投诉，但要在第二天，盒马mini黄寺店负责人才联络他们道歉。盒马方面承诺会负担医疗费和协商后续的康复费。

盒马道歉承诺负责医疗费

邹女士则指，已准备就事件提告向盒马索赔。盒马方面于26日回应媒体指，已成立专组跟进事件，希望与邹女士私下达成和解协议。

《潇湘晨报》报道，邹女士指，1月11日，曾提出375万元（人民币‧下同）赔偿方案，并表示该方案可以协商，在27日最新沟通后提出48万元的赔偿方案。惟「盒马方面只愿意赔付7万，不愿意公开道歉，不愿意app弹窗提示有毒物品。我想要的赔偿金额是48万，目前准备诉诸法律，准备联络律师起诉。」

云南大理大学农学与生物科学学院王吉申博士指，水仙鳞茎易被误认成洋葱、百合。他指，水仙种球全株有毒，误食或皮肤、眼睛接触汁液、花粉均可引发中毒，并无特效解药。

王吉申指，水仙球毒素可令人恶心、呕吐、腹痛、腹泻，严重时脱水等，极端情况会危及生命。

 

