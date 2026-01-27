Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

折叠手机东北「遇冷」 屏幕碎裂变「刨冰」

即时中国
更新时间：20:20 2026-01-27 HKT
发布时间：20:20 2026-01-27 HKT

近日有少到哈尔滨的南方游客反映，打开折叠手机准备拍照时，屏幕竟折断变成「碎碎冰」（刨冰）。有关情况登上热搜引起关注。

近期社交平台上有不少网友吐槽，自己带折叠屏手机去东北，结果屏幕冻坏了，手机单屏看时大多没有问题，但一打开屏幕就变成了「极光色」，甚至碎裂。

变「极光色」屏幕

一名使用某品牌折叠屏手机的网友表示，去年1月6日她从浙江到哈尔滨参加婚礼，没想到手机屏幕冻坏了，维修店称是温差原因导致内屏漏液，最终花了499元（人民币，下同）维修。

《科技日报》引述北京理工大学专家闫怀志说，折叠屏手机「怕冷」，根源在于其采用的柔性OLED屏幕由多层高分子材料、有机发光层和超薄玻璃构成，这些材料就像玻璃制品一样，高温时可以随意塑形，一旦冷却就会变得坚硬脆弱。

OLED遇冷变脆弱

他建议，用户可以使用保暖手机壳，并将手机贴身放置，利用体温保暖，避免其长时间暴露在-10℃以下环境。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
8小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
9小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
8小时前
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
曾国衞免职｜谁是局长接任人？政圈料不乏有意者 政府内部觅人选 包括纪律部队高层
政情
4小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
9小时前
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
公院覆诊如玩「定向闯关」？港女陪诊辛酸引共鸣：唔明老人家自己一个点搞得掂？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
7小时前
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出
影视圈
8小时前