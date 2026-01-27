折叠手机东北「遇冷」 屏幕碎裂变「刨冰」

近日有少到哈尔滨的南方游客反映，打开折叠手机准备拍照时，屏幕竟折断变成「碎碎冰」（刨冰）。有关情况登上热搜引起关注。

近期社交平台上有不少网友吐槽，自己带折叠屏手机去东北，结果屏幕冻坏了，手机单屏看时大多没有问题，但一打开屏幕就变成了「极光色」，甚至碎裂。

变「极光色」屏幕

一名使用某品牌折叠屏手机的网友表示，去年1月6日她从浙江到哈尔滨参加婚礼，没想到手机屏幕冻坏了，维修店称是温差原因导致内屏漏液，最终花了499元（人民币，下同）维修。

《科技日报》引述北京理工大学专家闫怀志说，折叠屏手机「怕冷」，根源在于其采用的柔性OLED屏幕由多层高分子材料、有机发光层和超薄玻璃构成，这些材料就像玻璃制品一样，高温时可以随意塑形，一旦冷却就会变得坚硬脆弱。

OLED遇冷变脆弱

他建议，用户可以使用保暖手机壳，并将手机贴身放置，利用体温保暖，避免其长时间暴露在-10℃以下环境。