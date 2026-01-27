罗马仕充电宝案︱市监总局批虚假宣传 「质量投入不足」

深圳「罗马仕」（ROMOSS）充电宝（又称流动电源、或「尿袋」）疑因「易发生爆炸」，去年遭北京多所大学禁用。7月初，公司启动大规模产品回收，并宣布停工、停产6个月。今日（27日），市场监管总局举行2025年综合整治「内卷式」竞争十大重大案件专题新闻发布会，期间通报罗马仕充电宝案的处理。

市场监管总局执法稽查局副局长南军表示，深圳罗马仕科技有限公司违反强制性认证规定及虚假宣传较为典型。

实际电池容量作虚假标注

该公司在未取得相关型号充电宝强制性认证证书情况下，擅自委托生产和销售充电宝产品。在明知部分充电宝电芯容量衰减，实际电池容量已达不到10000mAh时，仍在产品显著位置进行虚假标注。该公司上述行为违反相关规定，属地市场监管部门对该公司作出行政处罚。

罗马仕公司为压缩生产成本，未经强制性认证即从事生产销售活动，质量投入不足，源头质量管控流于形式。同时，企业法律意识、质量安全意识淡薄，弄虚作假、夸大宣传，漠视消费者合法权益，反映出企业质量管控不严、主体责任落实不力的突出问题，一定程度上也反映出行业存在的重销量、轻质量以及低质低价「内卷式」竞争的问题。

罗马仕夸大宣传

南军强调，下一步，市场监管总局将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，围绕坚决破除阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点，综合整治「内卷式」竞争的工作要求，依托「铁拳」机制，聚焦重点工业产品质量安全，严厉打击各类质量违法行为，公开曝光典型违法案件，形成有力警示震慑，引导市场从低质低价竞争转向高质量竞争。