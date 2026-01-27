中国观察：张又侠「通美」？ 外媒惊悚报道

国防部24日公告，中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员、中央军委联合参谋部参谋长刘振立涉嫌严重违纪违法，立案调查。消息震惊海内外，这意味着7人组成的中央军事委员会有5人落马，可谓翻遍二十四史未见。

美国《华尔街日报》报道，在公布两人落马之前，官方举行了一场内部简报，称张又侠罪状包括涉嫌向美国泄露中国核武器的核心技术资料，部分证据来自落马的原中国核工业集团总经理顾军，以及受贿拔擢前国防部长李尚福等。

李尚福是张又侠装备系统旧部，并接替他担任军委装备发展部部长，获举荐担任国防部长不足为奇。不过，对于这位解放军第二号人物向美国泄露核武技术之说，却有不少质疑声音。

张又侠本身是中共红二代，两届政治局委员、军委副主席，享尽荣华富贵，为何要这样做？美国智库亚洲协会中国政治研究员牛犇（Neil Thomas）在X平台指出，对于一位身经百战的将军来说，背叛过去几十年赋予他生命意义的一切，这并非不可能，但极其困难。如果属实，那么美国情报机构的工作简直令人难以置信。

「故事的其他部分也很精彩！但最耸人听闻的细节与北京金融圈流传的传闻相符。这些人说的或许没错，但也可能是在编造精彩的故事。」牛犇暗示这可能是以讹传讹。时评人邓聿文也针对报道语带嘲讽写道，「有关张又侠被捕的原因越来越惊悚」、「你把它当作小说读读就可以」。

美媒这一消息来源，据说是「熟悉高层简报的人」。如果确实有简报会，参加者肯定是省部级或军级以上高级干部，如今北京强化政治纪律，这么快就将消息泄露给外国记者，可能性有多大呢？

纪晓华