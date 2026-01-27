广东连续8年第一生育大省 年增逾百万婴儿
尽管做了37年经济「老大哥」，但广东的整体人口仍然年轻，发展潜力保持强劲。在去年全国总人口减少339万之际，广东逆势而行，连续8年成为第一生育大省，也是连续6年全国唯一出生人口超过百万的省份。
人口结构年轻 省外流入量大
截至2025年底，广东全省常住人口达1.278亿，连续18年位居全国首位。人口结构相对年轻：省外流入人口总量非常大，流入的人口结构比较年轻，处于婚育年龄的比例比较高。16至59岁劳动年龄人口占比达66.38%，高于全国平均水平，劳动力供给充足。
省政府工作报告显示，2025年广东新增基础教育公办学位50万个，实施学前一年免费教育政策、惠及168万名儿童。此外，在粤港澳大湾区融合效应下，广东的外来人口持续增加，其中在粤就读港澳生有11.6万人。
