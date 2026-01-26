Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上海男子离世仅12分钟 保姆转走银行50万兼变卖玉器

即时中国
更新时间：22:29 2026-01-26 HKT
发布时间：22:29 2026-01-26 HKT

上海男子因病离世数日，姐姐发现弟弟去世后银行账户仍有转账支出，累计金额高达50万元（人民币，下同），十分蹊跷。警方调查发现，线索均指向男子朝夕相处的「身边人」⋯⋯近日，上海闵行警方侦破一宗盗窃案，成功追回涉案资金、玉石近百万元。

《三湘都市报》报道，上月23日，闵行公安分局古美路派出所接到张女士报警，称弟弟张先生在过世后仍有转账支出，金额高达50万元。警方立即展开调查，发现账户中的转账时间主要集中在张先生离世后的两天内。其中，去世当天他的卡内就被转走20万元，并从提款机提走1万元现金。次日，又转出了29万元。

上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。
上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。

离世12分钟旋即抢钱

据悉，张先生当日上午9时33分离世，仅12分钟后，当日9时45分，他的银行卡内就被划走了一笔10万元的资金。警方通过交易记录很快锁定嫌疑人为张先生居家保姆的女子刘某，并联系她到公安机关配合调查。

「这些年，都是我来操作他的手机承担日常开销，因此我知道支付密码。」到案后，嫌疑人刘某向民警如实供述。经查，刘某已婚，作为居家保姆日常照顾张先生起居已有4年，在他离世后，刘某便想到通过转移资产的方式牟利。

上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。
上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。

在陆续转走账户内的50万元后，刘某还从张先生的两处住宅中拿走若干玉器变卖获利。事后，为防止张先生的家属发现银行账户被窃，她还试图删除相关转账记录。目前，刘某因涉嫌盗窃罪已被刑事拘留。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
13小时前
社署：综援、长生津及生果金等拟2月起上调2.2% 租金津贴同步调整
社会
5小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
周三晚巴度为「飞轮霸」(图) 主辔，故舍弃同场「椒椒醒」、「三军勇将」、「魅力宝驹」及「时尚风趣」等四驹。
巴度为了一匹马 舍同场四驹
马圈快讯
23小时前
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
一只地产股有炒落后机会｜曾渊沧
投资理财
12小时前
3538970
53岁吴美珩罕现身热情如火 头贴头跟两届「人夫影帝」合照表情妩媚 超冻龄获赞「廿年冇老过」
影视圈
7小时前
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
前TVB「少女版钟嘉欣」秘密产女 惊现幸福肥另一半曝光极敦厚 聚会性感闺密：挂住以前夜夜笙歌
影视圈
6小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
13小时前