上海男子离世仅12分钟 保姆转走银行50万兼变卖玉器

上海男子因病离世数日，姐姐发现弟弟去世后银行账户仍有转账支出，累计金额高达50万元（人民币，下同），十分蹊跷。警方调查发现，线索均指向男子朝夕相处的「身边人」⋯⋯近日，上海闵行警方侦破一宗盗窃案，成功追回涉案资金、玉石近百万元。



《三湘都市报》报道，上月23日，闵行公安分局古美路派出所接到张女士报警，称弟弟张先生在过世后仍有转账支出，金额高达50万元。警方立即展开调查，发现账户中的转账时间主要集中在张先生离世后的两天内。其中，去世当天他的卡内就被转走20万元，并从提款机提走1万元现金。次日，又转出了29万元。

上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。

离世12分钟旋即抢钱

据悉，张先生当日上午9时33分离世，仅12分钟后，当日9时45分，他的银行卡内就被划走了一笔10万元的资金。警方通过交易记录很快锁定嫌疑人为张先生居家保姆的女子刘某，并联系她到公安机关配合调查。

「这些年，都是我来操作他的手机承担日常开销，因此我知道支付密码。」到案后，嫌疑人刘某向民警如实供述。经查，刘某已婚，作为居家保姆日常照顾张先生起居已有4年，在他离世后，刘某便想到通过转移资产的方式牟利。

上海贪心保姆在雇主死亡后2天转走银行50万，并变卖玉器图利。

在陆续转走账户内的50万元后，刘某还从张先生的两处住宅中拿走若干玉器变卖获利。事后，为防止张先生的家属发现银行账户被窃，她还试图删除相关转账记录。目前，刘某因涉嫌盗窃罪已被刑事拘留。