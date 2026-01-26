无人机运猪│四川村民「黑飞」连猪带机毁电线 全村停电10小时

四川巴中通江县铁佛镇，有村民上周六(24日）凌晨尝试用无人机吊「年猪」下山宰杀，不料无人机连猪只一并压毁高压电线，导致整条村停电10小时。

借无人机运多只「年猪」山下屠宰

《封面新闻》报道，通江县铁佛镇一名村民将多只自家养殖的年猪，用无人机分批吊运下山宰杀，不过运送第一只猪时便出意外。

事发时天未亮、能见度低，村民操作无人机吊运生猪时，绳索缠绕在高压线上，无人机连同生猪挂在空中，导致全村停电。村民尝试自行解决，但最终求助供电部门。

无人机运年猪意外缠上高空电缆，触发电线短路，供电部门紧急抢修10小时才恢复正常。

通江县公安局铁佛派出所工作人员证实事件属实，有人涉嫌在禁飞区使用无人机，当局正在调查，查究后发现违法，涉事村民须面临行政处罚及就电力设施损坏赔偿。

铁佛供电所表示，无人机运生猪压毁电线，须清理缠绕物、更换受损线路等，抢修成本近万元人民币。

《封面新闻》引述法律界人士指，农用无人机有载重和飞行环境限制，不能违规操作，若造成严重后果有可能触犯刑法。

川地多宗「黑飞」酿意外

四川亦曾发生多宗意外，与不当使用无人机有关。



2024年5月，四川省内一间培训学校委托两名未取得无人机驾驶资格的人士，示范操控无人机，最终无人机坠落损毁。法院判决指，两人无证操作构成无牌操控，即所谓「黑飞」，须承担八成赔偿责任，至于培训学校放任危险发生，须承担两成责任，二审维持原判。

四川省农业机械化协会公开数据显示，毕在2024年，四川省就有40多宗无人机违规作业引发的安全事故，涵盖伤人、损物、线路故障。