Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无人机运猪│四川村民「黑飞」连猪带机毁电线 全村停电10小时

即时中国
更新时间：17:15 2026-01-26 HKT
发布时间：17:15 2026-01-26 HKT

四川巴中通江县铁佛镇，有村民上周六(24日）凌晨尝试用无人机吊「年猪」下山宰杀，不料无人机连猪只一并压毁高压电线，导致整条村停电10小时。

借无人机运多只「年猪」山下屠宰

《封面新闻》报道，通江县铁佛镇一名村民将多只自家养殖的年猪，用无人机分批吊运下山宰杀，不过运送第一只猪时便出意外。

事发时天未亮、能见度低，村民操作无人机吊运生猪时，绳索缠绕在高压线上，无人机连同生猪挂在空中，导致全村停电。村民尝试自行解决，但最终求助供电部门。

无人机运年猪意外缠上高空电缆，触发电线短路，供电部门紧急抢修10小时才恢复正常。

村民违规用无人机吊活猪。生活帮
村民违规用无人机吊活猪。生活帮
活猪与无人机挂在电线上。片段截图
活猪与无人机挂在电线上。片段截图


相关新闻：浙江景区惊现「开龙眼」奇观 双眼皮眼神深邃｜有片

通江县公安局铁佛派出所工作人员证实事件属实，有人涉嫌在禁飞区使用无人机，当局正在调查，查究后发现违法，涉事村民须面临行政处罚及就电力设施损坏赔偿。

铁佛供电所表示，无人机运生猪压毁电线，须清理缠绕物、更换受损线路等，抢修成本近万元人民币。

《封面新闻》引述法律界人士指，农用无人机有载重和飞行环境限制，不能违规操作，若造成严重后果有可能触犯刑法。

川地多宗「黑飞」酿意外

四川亦曾发生多宗意外，与不当使用无人机有关。

相关新闻：全国首台︱黄埔公安装备载人无人机 起飞重量650公斤航程30公里︱有片

2024年5月，四川省内一间培训学校委托两名未取得无人机驾驶资格的人士，示范操控无人机，最终无人机坠落损毁。法院判决指，两人无证操作构成无牌操控，即所谓「黑飞」，须承担八成赔偿责任，至于培训学校放任危险发生，须承担两成责任，二审维持原判。

四川省农业机械化协会公开数据显示，毕在2024年，四川省就有40多宗无人机违规作业引发的安全事故，涵盖伤人、损物、线路故障。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
7小时前
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
6小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
8小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
19小时前
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
饮食
6小时前
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
「火云邪神」梁小龙深圳低调出殡 白彪陈惠敏黄夏蕙送别故友 周星驰送花牌作最后心意
影视圈
4小时前
游客登八达岭长城游览。中新社
跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万
即时中国
19小时前