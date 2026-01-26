推销H200？︱黄仁勋访上海扫水果街 送摊贩签名¥600大利是成吉祥物

世界AI晶片龙头Nvidia的CEO黄仁勋再次访华，首站在上海。日前，这名世界绍级科技富豪现身陆家嘴一街市买水果，亲切与民众互动及试食，还向水果店店主送出亲笔签名内有600元人民币的大利是。

店主原本不识科技大老

极目新闻报道，喜欢逛街市及品尝地道美食的黄仁勋，24日到了上海陆家嘴街道乳山路锦德菜市场，亲民的黄仁勋，拿著小笼包边走边吃，又不断和水果摊或糕点店的店主交谈，市民找他合影，黄也耐心配合。



获黄仁勋送出即场亲笔签名的大利是的「好好栗王」徐女老板表示，当日黄仁勋在中午约12时40分抵达，下车便走到她的店内，但当时老板娘并不认识这名科技界大老，「后来看到很多人围过来拍照，才知道是黄仁勋。」

客人来拍照沾旺气

徐女老板表示，黄仁勋当日在她店内买了栗子与冰糖葫芦，总金额65元，由随行人员扫码付钱，「他后来还拿出利是，签名后亲手交给我。」她说，事后打开利是，里面装有600元现金，「今天已经有不少客人特地来拍照，说要沾旺气。」

另有目击者透露，曾有摊商请黄仁勋品尝酱牛肉，他起初笑著婉拒，表示「已经吃饱了」，但最终仍尝了一口，并以英文称赞「So good」。

外界相信，黄仁勋此行，除是出席上海、北京及深圳分公司的新年晚会外，还会推动H200晶片在内地销售的问题。早前有外电引述消息指，阿里巴巴等大型科企，已获准买H200晶片。