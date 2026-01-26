星岛独家︱山寨学院卖职衔1200元可做教授 「国学研究院」网页涉篡改中大校门

以香港为「基地」的山寨学术机构泛滥，借此兜售职衔！《星岛》发现，内地社交媒体多个帐号公开招募香港学术机构「挂职」，涉及香港国学发展研究院（简称香港国学院）、香港人文和自然科技研究院等，「特聘教授」、「副院长」等聘书被明码标价，其中最低1200元（人民币，下同）即可「认购」成为客座教授。其中香港国学院号称拥有20多个研究中心，官网更疑似刻意模仿香港中文大学校门建筑。中大对此回应，已要求有关机构立即停止使用、发布上述经篡改图片。

「学术委员会顾问」10000元，「特聘教授」15000元，「荣誉终身教授」20000元……《星岛》联络内地社媒推广香港国学院聘书的博主，对方毫不避讳介绍「挂职」套餐，只要满足「积极参与国学研究传承」要求，缴费后7个工作日，即可获发「香港高等法院」加签的学院「聘书」。



讹称「受邀」参加高端交流活动

根据香港国学院官网，该机构是经特区政府批准的「综合性国学研究院」。网站刊登的学院院门图片竟刻意模仿中大校门建筑，试图营造权威感。

香港国学发展研究院官网涉篡改中大校门造图。

网页新闻亦疑似造假「受邀」参加高端交流活动，比如图文并茂报道「我院代表会见中国驻马来西亚大使」。《星岛》查证发现，照片实为中国南海研究院学术委员会主席吴士存2023年8月8至10日在马来西亚出席「亚太圆桌会议」，拜会中国驻马大使欧阳玉靖。香港国学院网页还称，该院曾「受邀」出席多场「重要交流」，并附上与会图片。如2023年7月赴国家行政学院访问，为双方合作和研究「打下坚实基础」；同月「莅临」香港大学洽谈合作；同年8月又到访中联办，受到「热情接待」。

内地媒体近日打假「国家级非遗传承人」罗大友，此人声称「我有四五十个头衔」、「你没资格质问我」，当中就包括「香港国学发展研究院终身荣誉教授」。前年3月，北京《中华英才》半月刊《两会会客厅》栏目采访「著名书画鉴定家、收藏家汪骏成」，汪骏成的主要头衔是「香港国学发展研究院副院长」。

香港国学院发布「我院代表会见中国驻马来西亚大使」图片，实为学者吴士存（左三）拜会驻马大使欧阳玉靖。香港国学院官网

称设逾20研究中心 涵盖历史话剧

令人咋舌的是，这间国学院还设立超过20个研究中心，不仅涵盖文学、历史、哲学等传统国学领域，更跨界包含播音主持、话剧、古代军事学等学科。该院网站一张标注「同为香港开新篇」的合影中，所有「委员」齐齐佩戴口罩遮挡面部，既无姓名标注，也无职称介绍。

香港国学发展研究院发布的聘任书。抖音

香港国学发展研究院发布的聘任书。抖音

香港国学发展研究院发布的聘任书。抖音

香港人文和自然科技研究院发布的聘任书。

除香港国学院外，香港人文和自然科技研究院、香港高新技术研究院、香港中医药研究院等机构的聘书，同样在社媒公开「认购」引发关注。多名网民留言咨询「如何办理」；也有人质疑：「没有这个机构吧」，「私人机构用紫荆花LOGO？」

