Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恶意退货︱无品买家遭拒即诅咒商家「孩子落地狱」 身份曝光失工作

即时中国
更新时间：18:35 2026-01-25 HKT
发布时间：18:35 2026-01-25 HKT

山东有融媒体中心职员，网购童装后把已脏的衣服恶意退货，被商家拒绝后咀咒对方「关门大吉」、「孩子下地狱」等，商家受辱后在网上哭诉，引发网民愤怒。事件失控发控后，被揭发职业身份的买家公开道歉，其任职的融媒体亦发声明，指已与对方解约。

孩子被咒「下地狱」

网店「牙牙子童装铺」24日发短片维权，女店主哭诉山东滨州惠民县网民「坡上小仙女」（即王馨）先后购买两件不同尺码童装，将穿脏的90码童装冒充110码新品申请退货，遭拒后连续6次申请退款，并不断辱骂商家「关门大吉」、「狗狗也懂打字」、「孩子下地狱」、「赶快投胎」等。

相关新闻：家长带头白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小学：愿意回购

商家不甘对方恶意退款，白嫖之外还咒骂他人，情绪崩溃下拍片大控诉。

舆情发酵职业被揭

短片一出，引起网民巨大反弹，纷纷指责王馨恶意退款，「当妈的人心肠怎可这么坏」，有网民更发现，王馨应是在山东滨州惠民县融媒体中心的记者。

由于民情迅速发酵，王馨24日晚连发两短片公开道歉，并透露已与任职单位解除合约。

山东滨州惠民县融媒体中心25日发声明，指24日关注到事件，经调查商家与中心人员王馨争执属实，王馨亦于同日拍片向商家道歉。王馨已主动提出离职，中心即日已与对方解除劳务关系。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
23小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
10小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
22小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
12小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
13小时前
英超｜曼联3：2阿仙奴升第四 枪手榜首优势收窄至4分。路透社
英超｜曼联3：2阿仙奴升第四 枪手榜首优势收窄至4分
足球世界
5小时前
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率
股市
2小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
16小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
20小时前