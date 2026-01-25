Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百年广州火车站︱开出最后一班绿皮火车 全面迈进高铁时代（多图）

即时中国
更新时间：16:55 2026-01-25 HKT
发布时间：16:55 2026-01-25 HKT

中国高铁服务发展迅速，截至去年12月底，中国高铁营运里程已突破5万公里。而作为拥有过百年营运历史的广州站，今次亦迈进全面高铁时代。

今日（25日）早上10时29分，广州火车站始发的最后一班普速列车（俗称绿皮列火车）K303发出。由明日（26日）开始，广州站将全面接入京广、贵广等多条高铁线路，每日开行动车组208列，实现「高铁进城、普速外移」。

原本由广州站始发的6列普速列车调会整至广州白云站始发广州火车站自此将全面开行高铁动车，翻开新历史篇章。

