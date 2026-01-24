疯狂牙医？︱山西妇人遭连剥12只牙致心梗休克 当局：诊所与病人达成和解
更新时间：14:05 2026-01-24 HKT
发布时间：14:05 2026-01-24 HKT
发布时间：14:05 2026-01-24 HKT
牙医竟为病人一次拔12颗牙？内地「封面新闻」报道，近日，山西曲沃一名市民在网上发文称，自己的舅母到当地一家口腔诊所看牙，医生一次性把其上方12颗牙拔光，引发心梗、休克。
周四（22日），病人儿子韩先生表示，诊所一直未有主动联络协商。即使记者曾多次联络诊所，但对方表示拒绝受访或透露详情。
山西临汾市曲沃县卫生健康局周五（23日）通报，事发于周一（19日），涉事牙科诊所替病人拔除上颌部12颗牙齿导致牙床出血、休克、心梗，经初步调查属实。目前，医患双方已就经济补偿达成和解，患者出院后居家休养。惟通报未有透露牙医拔除12颗牙的原因。
最Hit
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
2026-01-23 03:00 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT